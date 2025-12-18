খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্রিফিং দুপুর সাড়ে ১২টায়

খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্রিফিং দুপুর সাড়ে ১২টায়
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সর্বশেষ স্বাস্থ্য পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলবেন তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন।
বুধবার (১৮ ডিসেম্বর) সাড়ে ১২টায় রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের সামনে এ ব্রিফিং করা হবে।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
ব্রিফিংয়ে বেগম খালেদা জিয়ার চলমান চিকিৎসা, শারীরিক অবস্থা ও পরবর্তী চিকিৎসা পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা হবে বলে দলীয় সূত্র জানিয়েছে।
