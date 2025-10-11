  2. রাজনীতি

উপদেষ্টাদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবা স্বাভাবিক: শামসুজ্জামান দুদু

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫১ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান শামসুজ্জামান দুদুসহ তাঁতী দলের ময়মনসিংহ মহানগরের নেতাকর্মীরা, ছবি: জাগো নিউজ

অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টাদের সেফ এক্সিটের কথা ভাবা স্বাভাবিক, তবে এ বিষয়ে বিএনপির সঙ্গে কোনো আলাপ হয়নি বলে জানিয়েছেন দলটির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু।

শনিবার (১১ অক্টোবর) দুপুরে তাঁতী দলের ময়মনসিংহ মহানগরের নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সাবেক প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানানো শেষে এসব কথা বলেন তিনি।

শামসুজ্জামান দুদু বলেন, ‘যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সরকার গঠন না হচ্ছে, ততক্ষণ ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কারণ ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও দেশে-বিদেশে তৎপর।’

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বিষয়গুলো জুলাই সনদে স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একমত্যে পৌঁছাবে বলেও আশা প্রকাশ করেন বিএনপির এই নেতা।

এসময় জাতীয়তাবাদী তাঁতীদলের আহ্বায়ক আবুল কালাম আজাদ, সদস্য সচিব, মুজিবুর রহমান, ময়মনসিংহ মহানগর তাঁতীদলের আহ্বায়ক ডা. জাহাঙ্গীর আলম ও মো. সদস্য সচিব আনোয়ার পারভেজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

