বাগদান সারলেন ইশরাক হোসেন, পাত্রী কে

প্রকাশিত: ০৩:০০ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
বিএনপি নেতা প্রকৌশলী ইশরাক হোসেন/ ফাইল ছবি

ঢাকার সাবেক মেয়র সাদেক হোসেন খোকার বড় ছেলে বিএনপি চেয়ারপারসনের পররাষ্ট্র বিষয়ক পরামর্শ সহায়ক কমিটির সদস্য প্রকৌশলী ইশরাক হোসেনের বাগদান সম্পন্ন হয়েছে।

শুক্রবার (১০ অক্টোবর) রাতে পারিবারিকভাবে ব্যারিস্টার নুসরাত খানকে আংটি পরিয়েছেন তিনি। নুসরাত প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য টাঙ্গাইল জেলার সাবেক সংসদ সদস্য নুর মোহাম্মদ খানের বড় মেয়ে।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, ইশরাক হোসেনের মা ইসমত হোসেন বিষয়টি অবহিত করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, পারিবারিকভাবে হঠাৎ এ আংটি বদলের অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সবার কাছে তাদের জন্য দোয়া চেয়েছেন ইসমত হোসেন।

