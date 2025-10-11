  2. রাজনীতি

জুলাই সনদে জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি নিশ্চিত করতে হবে: শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:১১ পিএম, ১১ অক্টোবর ২০২৫
চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখেন জামায়াত নেতা মুহাম্মদ শাহজাহান/ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মুহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, জনগণের দীর্ঘদিনের অধিকার ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে জুলাই সনদকে একটি কার্যকর রূপ দিতে হবে। এ সনদ যেন কেবল রাজনৈতিক দলগুলোর কাগজে চুক্তি না হয়ে, জন-আকাঙ্ক্ষার প্রতিচ্ছবি হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

শনিবার (১১ অক্টোবর) চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক মতবিনিময় ও প্রীতি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। কুমিল্লা-৫ (বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়া) আসনের চট্টগ্রামে অবস্থানরত জনগণকে নিয়ে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মুহাম্মদ শাহজাহান বলেন, এই দেশ ১৮ কোটি মানুষের দেশ। ১৮ কোটি মানুষের অধিকার, ভোটের অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন ফিরিয়ে আনাই আমাদের মূল লক্ষ্য। বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়ার জনগণ দীর্ঘদিন ধরে নানান বৈষম্যের শিকার হয়েছে। সময় এসেছে ঐক্যবদ্ধভাবে এসব বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার। এসময় তাই আগামী জাতীয় নির্বাচনে দাঁড়িপাল্লা প্রতীককে বিজয়ী করে ইনসাফের ভিত্তিতে বৈষম্যমুক্ত নতুন বাংলাদেশ গড়ার উদাত্ত আহ্বান জানান তিনি।

কুমিল্লা-৫ আসনের জামায়াত মনোনীত সংসদ সদস্য (এমপি) পদপ্রার্থী অ্যাডভোকেট ড. মোবারক হোসাইনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের এমপি পদপ্রার্থী শাহজাহান চৌধুরী, জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ, কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরীর ভারপ্রাপ্ত আমির পরিবেশবিদ মো. নজরুল ইসলাম, কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক আবদুল মতিন, অধ্যাপক ড. বি এম মফিজুর রহমান আজহারী, অধ্যাপক আলমগীর সরকার প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে ড. মোবারক হোসাইন বলেন, জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে রাজনীতি করতে হবে। বুড়িচং-ব্রাহ্মণপাড়াবাসীর উন্নয়নে আমি দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছি এবং আগামীতে জাতীয় সংসদে পৌঁছাতে পারলে এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য সব কিছু বাজি রাখতে প্রস্তুত।

