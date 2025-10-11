কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কর্মী সমাবেশ ভন্ডুল
রাজধানীর কাকরাইলে জাতীয় পার্টির (জাপা) কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে কর্মী সমাবেশে পুলিশের বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এসময় জাপা নেতাকর্মীদের ছত্রভঙ্গ করতে কয়েকটি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। এতে সমাবেশ ভন্ডুল হয়ে গেছে।
শনিবার (১১ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩টার পর জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে এ ঘটনা ঘটে। দলটির নেতাকর্মীদের অভিযোগ, সমাবেশে বক্তব্য চলাকালীন হঠাৎ জলকামান নিয়ে এসে হামলা করে পুলিশ। এরপর কয়েকটি সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করে।
তবে এ ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
