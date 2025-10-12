ঢাবি ছাত্রদল নেতা নাছিরকে শোকজ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন শাওনকে গত দু দিন আগে একটি মামলায় গ্রেফতার করে পুলিশ। এর পর গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত থেকে এ মামলায় জামিন পান তিনি।
উত্থাপিত অভিযোগের ভিত্তিতে রোববার (১২ অক্টোবর) নাছিরকে কারণ দর্শানোর নোটিশ করেছে ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ।
নোটিশে বলা হয়, আপনি (নাছির) বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার দায়িত্বশীল পদে আসীন আছেন। সম্প্রতি আপনার বিষয়ে গণমাধ্যমে সাংগঠনিক নীতি ও শৃঙ্খলা ভঙের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। তাই আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ছাত্রদল, কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের উপস্থিতিতে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত হয়ে আপনাকে লিখিত ব্যাখ্যা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হলো।
ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এই নির্দেশনা দেন।
