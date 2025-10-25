জামায়াত নেতা হালিম
লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আব্দুল হালিম বলেছেন, অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন সম্ভব নয়।
শনিবার (২৫ অক্টোবর) সন্ধ্যায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আব্দুল হালিম এসব কথা বলেন। জুলাই সনদের বাস্তবায়ন, নির্বাচন ও কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের দাবিতে জাতীয় ঐক্য জোট সমাবেশটির আয়োজন করে।
জামায়াতের এ নেতা বলেন, জুলাই জাতীয় সনদের আইনি ভিত্তি, নির্বাচন ও কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন এখন জাতীয় জীবনের মুখ্য দাবি। তিনি অনতিবিলম্বে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ জারি করতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, জুলাই সনদ হচ্ছে রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এ সনদ বাস্তবায়নে গড়িমসি না করে নভেম্বরের মধ্যে গণভোট দিয়ে সনদের আইনি ভিত্তি নিশ্চিত করতে হবে।
আব্দুল হালিম জানান, জামায়াত দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত বৈষম্যহীন, কল্যাণ ও মানবিক রাষ্ট্র গঠনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জনগণ সুযোগ দিলে জামায়াত জাতিকে একটি কল্যাণ ও মানবিক রাষ্ট্র উপহার দেবে। দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত রাষ্ট্র বিনির্মাণের জন্য দুর্নীতি, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজমুক্ত নেতৃত্বের প্রয়োজন। দুর্নীতিগ্রস্ত, সন্ত্রাসী ও চাঁদাবাজদের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গঠন করা সম্ভব হবে না। তাই নতুন বাংলাদেশ গড়তে জামায়াতের নেতৃত্বে এগিয়ে আসতে তিনি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান।
জাতীয় ঐক্য জোটের প্রধান সমন্বয়কারী আলতাফ হোসাইন মোল্লা সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন। আরও বক্তব্য দেন জোটের কেন্দ্রীয় প্রধান সমন্বয়কারী সাখাওয়াত হোসেনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা এবং সুশীল সমাজ, পেশাজীবী পরিষদ ও সামাজিক সংগঠনের প্রতিনিধি।
