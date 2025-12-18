নাহিদ ইসলাম

জুলাই বিপ্লবকে নস্যাৎ করতে বিভিন্ন শক্তি চক্রান্ত করছে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫৪ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম/ফাইল ছবি

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, সবাইকে মাঠে থাকতে হবে। আমরা শাহবাগে আছি। জুমার নামাজ শেষে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শাহবাগে অবস্থান কর্মসূচিতে আসেন। ঢাকার বাইরে জুলাই আন্দোলনের সব স্পটে অবস্থান কর্মসূচি পালন করুন।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) দিবাগত রাত ২ টা ৪০ মিনিটে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে তিনি একথা বলেন।

ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, জুলাই বিপ্লবকে নস্যাৎ করতে বিভিন্ন শক্তি চক্রান্ত করছে। জুলাইয়ের শক্তিকে সব হঠকারী পক্ষ থেকে আলাদা হতে হবে। মিডিয়াসহ সব প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন। রাজপথে কর্মসূচিতে থাকুন।

নাহিদ ইসলাম লেখেন, শরিফ ওসমান হাদিকে ধারণ করুন। বাংলাদেশ ও জুলাইকে রক্ষা করুন।

