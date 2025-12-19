হাদির হত্যার প্রতিবাদে ছাত্রদলের বিক্ষোভ
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির হত্যার বিচারের দাবিতে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ মিছিল ও বিক্ষোভ করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল।
বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১১টা ৫০মিনিটের দিকে টিএসসি থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়।
মিছিলটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি হয়ে ভিসি চত্বর, মাস্টারদা সূর্যসেন হলের সামনের ফটক এবং বিজনেস ফ্যাকাল্টি হয়ে পরবর্তীতে রোকেয়া হল সংলগ্ন বাস স্টপেজে গিয়ে শেষ হয়।
মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি গণেশ চন্দ্র রায় সাহস এবং সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন।
বক্তারা হাদির মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশের পাশাপাশি হত্যাকাণ্ডে সন্দেহভাজনদের গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হওয়ায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সমালোচনা করে অতি দ্রুত সময়ের মধ্যে খুনিদের গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান এবং দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সবাইকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।
এমএইচএ/জেএইচ