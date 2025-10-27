লগি-বৈঠা আন্দোলন প্রসঙ্গ
কারও কোনো দাবি থাকলে জনগণের কাছে যাওয়া ভালো: আমীর খসরু
কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠা আন্দোলনের বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, দেশে যখন গণতন্ত্র আছে, আগামীতে থাকবে, দাবি দাওয়া নিয়ে জনগণের কাছে যাওয়া ভালো।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর গুলশানে ইকোনমিক রিফর্ম সামিট-২০২৫ এ অংশ নিয়েছিলেন তিনি। অনুষ্ঠান থেকে বের হলে সাংবাদিকরা বিভিন্ন ইস্যুতে প্রশ্ন করেন বিএনপির এই জ্যেষ্ঠ নেতাকে। এসময় তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন না আনতে পারলে শত সংস্কার করেও কোনো লাভ হবে না। আমাদের মধ্যে সহনশীলতা আনতে হবে। অন্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেও তার প্রতি সম্মান জানাতে হবে। তার মতের প্রতি সম্মান জানাতে হবে।
শান্তিপূর্ণ মনোভাব রক্ষা করে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কারও কোনো দাবি-দাওয়া থাকলে রাস্তায় না গিয়ে জনগণের কাছে যাওয়া ভালো। এটাই গণতান্ত্রের নিয়ম। গণতান্ত্র না থাকাকালীন আমরা রাস্তায় গেছি। দেশে যখন গণতন্ত্র আছে, থাকবে আগামীতে, আমাদের দাবি দাওয়া নিয়ে জনগণের কাছে যেতে হবে। জনগণের ম্যান্ডেট নিয়ে সংসদে এসে এটা পাস করতে হবে। রাস্তায় কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নয়। কোনো স্থিতিশীলতা নষ্ট করে নয়।
অ্যাকশনএইড ও বিডিজবস ডটকমের সহযোগিতায় দুই দিনব্যাপী এই সামিট যৌথভাবে আয়োজন করে নাগরিক কোয়ালিশন, ইনোভেশন, ফিনটেক সোসাইটি, বিআরএআইএন ও ভয়েস ফর রিফর্ম।
