  2. রাজনীতি

সালাহউদ্দিন আহমদ

দলীয় বিবেচনা নয়, যোগ্য-জনবান্ধব প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩০ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ

আগামী জাতীয় নির্বাচনে দলীয় বিবেচনা নয়, বরং যোগ্য ও জনবান্ধব প্রার্থীদের মনোনয়ন দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) দুপুরে যুবদলের ৪৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আন্দোলনের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ফ্যাসিবাদবিরোধী সব শক্তিকে নিয়ে গঠন করা হবে বৃহত্তর রাজনৈতিক জোট।

সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, আগামী নির্বাচন সামনে রেখে একাধিক প্রার্থীর সঙ্গে কথা বলছি, আমাদের মূল বক্তব্য হচ্ছে জোটের শরিকসহ সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। কেউ যেন বিভেদের কথা না বলে।

তিনি বলেন, নির্বাচিত হলে তারুণ্যনির্ভর নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে। যেখানে থাকবে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার। এ সময় তিনি বিভেদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ থেকে জাতীয় স্বার্থে সবাইকে একসঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

এই বিএনপি নেতা আরও বলেন, আশা করি বাংলাদেশ একটি তারুণ্যনির্ভর ও মেধানির্ভর দেশ হবে।

