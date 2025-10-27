  2. রাজনীতি

বরিশাল-রাজশাহী বিভাগ

মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে বৈঠকে বিএনপি, গুলশানে নেতাকর্মীদের জটলা

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৮ পিএম, ২৭ অক্টোবর ২০২৫
গুলশান কার্যালয়ের বাইরে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের পক্ষে নেতাকর্মীদের ভিড়/ছবি: জাগো নিউজ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিভাগভিত্তিক মনোনয়নপ্রত্যাশী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করছে বিএনপি। এরই ধারাবাহিকতায় আজ বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছে দলটি।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল ৪টায় গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হয়েছে। এতে যুক্তরাজ্য থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

বৈঠকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী আহমেদ উপস্থিত রয়েছেন।

এদিকে, বৈঠক ঘিরে দলীয় নির্দেশনা অমান্য করে বিভিন্ন সংসদীয় আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের পক্ষে নেতাকর্মীরা গুলশান কার্যালয়ের সামনে জড়ো হয়েছেন। এতে ওই এলাকার সড়কে যান চলাচলে বিঘ্ন ও জনভোগান্তি তৈরি হতে দেখা গেছে।

বৈঠকে রাজশাহী বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশী ও নেতাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন—মেজর জেনারেল (অব.) শরিফ উদ্দিন, সদস্য রাজশাহী জেলা বিএনপি; অ্যাডভোকেট সুলতানুল ইসলাম তারেক, সদস্য গোদাগাড়ী উপজেলা বিএনপি; ব্যারিস্টার মাহফুজুর রহমান মিলন, ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক, জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম; মিজানুর রহমান মিনু, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা; অ্যাডভোকেট এরশাদ আলী ইশা, সাবেক আহ্বায়ক রাজশাহী মহানগর বিএনপি; সৈয়দ শাহীন শওকত, সাংগঠনিক সম্পাদক রাজশাহী বিভাগ; অ্যাডভোকেট শফিকুল হক মিলন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাজশাহী মহানগর বিএনপি; অধ্যাপক কামাল হোসেন, সদস্যসচিব বাগমারা উপজেলা বিএনপি এবং আবু সাঈদ চাঁদ, আহ্বায়ক রাজশাহী জেলা বিএনপি।

এছাড়া নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলার মনোনয়নপ্রত্যাশীরাও বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন।

বরিশাল বিভাগের মনোনয়নপ্রত্যাশী ও নেতাদের মধ্যে উপস্থিত রয়েছেন—জহির উদ্দিন স্বপন (বরিশাল-১), রওনাকুল ইসলাম টিপু (বরিশাল-২), রাজীব আহসান (বরিশাল-৪), নজরুল ইসলাম খান (পিরোজপুর-১), গোলাম নবী আলমগীর (ভোলা-১), আলতাফ হোসেন চৌধুরী (পটুয়াখালী-১), নুরুল ইসলাম নয়ন (ভোলা-২) এবং নাজিম উদ্দীন আলম (ভোলা-১)।

এছাড়া পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, ঝালকাঠি ও পিরোজপুর জেলার মনোনয়নপ্রত্যাশীরাও বৈঠকে অংশ নিয়েছেন।

বৈঠক ঘিরে গুলশান কার্যালয়ের বাইরে দুপুরের পর থেকেই বরিশাল ও রাজশাহী বিভাগের অন্তত দুই হাজারের মতো নেতাকর্মী অবস্থান করছেন। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জনসমাগম তৈরি না করার বিষয়ে দলীয় নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন আসনের মনোনয়নপ্রত্যাশীদের পক্ষে নেতাকর্মীরা গুলশানে জড়ো হয়েছেন।

