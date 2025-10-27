বিএনপির সঙ্গে কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের বৈঠক

বিএনপির সঙ্গে কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদলের বৈঠক
বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করেছে বাংলাদেশ সফররত কমনওয়েলথ প্রতিনিধিদল। কমনওয়েলথের ‘ইলেকটোরাল সাপোর্ট’ শাখার উপদেষ্টা ও ‘প্রি-ইলেকশন অ্যাসেসমেন্ট’ প্রধান লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুজের নেতৃত্বে প্রতিনিধিদল বৈঠকে অংশ নেয়।
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানীতে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবীর খান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে দেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতেই এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
শায়রুল আরও জানান, বিএনপির পক্ষে বৈঠকে নেতৃত্ব দেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী। প্রতিনিধিদলে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিল সদস্য ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।
