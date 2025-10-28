তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনা করতে হবে: আমীর খসরু

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলে দেশ পরিচালনা করতে হবে: আমীর খসরু
বিএনপির সঙ্গে বৈঠক করেছে বাংলাদেশে সফররত কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দল। বৈঠকের পর বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, ‘কেয়ারটেকার (তত্ত্বাবধায়ক) সরকারের আদলে সরকার পরিচালিত না হলে আস্থার সংকট সৃষ্টি হচ্ছে। যা বিভিন্ন দল থেকে বলা হচ্ছে। সেটা আগামী দিনে আরও খারাপের দিকে যেতে পারে। এজন্য কেয়ারটেকার সরকারের আদলে আগামী নির্বাচন পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করতে হবে।’
সোমবার (২৭ অক্টোবর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত হোটেল সেরিনায় কমনওয়েলথের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এই বৈঠক হয়। পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিএনপি নেতা আমীর খসরু।
বৈঠকে কমনওয়েলথের ‘ইলেক্টোরাল সাপোর্ট’ শাখার উপদেষ্টা ও প্রি-ইলেকশন অ্যাসেসমেন্টের প্রধান লিনফোর্ড অ্যান্ড্রুজের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল উপস্থিত ছিল। অন্যদিকে বিএনপির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিল সদস্য ড. জিয়াউদ্দিন হায়দার, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির, বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক রাশেদুল হক।
বৈঠক শেষে আমীর খসরু সাংবাদিকদের বলেন, মূলত আমরা কীভাবে নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, ডেমোক্রেটিক অর্ডারে ফিরে যাওয়ার যে প্রক্রিয়া—সে বিষয়ে মূলত তারা (কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দল) আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এখানে এই প্রক্রিয়াটা কি হবে এবং এটা কত নিরপেক্ষভাবে আমরা এগিয়ে নিতে যাচ্ছি এই প্রেক্ষাপটে অনেক আলোচনা হয়েছে। কমনওয়েলথের পক্ষ থেকে নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাবে বলে তারা জানিয়েছে।
বিএনপি নেতা খসরু আরও বলেন, ‘আমরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথা বলি নাই, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আদলের কথা বলা হচ্ছে। এখানে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার কি জন্য হয়েছিল, এটা তো বুঝতে হবে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার হয়েছিল বিশ্বাসে আস্থার সংকট ছিল বলে। আজকে অনেকগুলো দল, শুধু বিএনপি তো না, সরকারের অভ্যন্তরে কিছু কার্যক্রম, কিছু ব্যক্তির ব্যাপারে আস্থা সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এটা বিএনপি একা বলেনি, বিভিন্ন দল থেকে বলা হয়েছে। যেখানে আস্থার সংকট হবে, সেখানে নির্বাচন তো প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এই কারণে বলা হচ্ছে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের আদলে, কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টে বলা আছে কীভাবে নির্বাচনটা সম্পন্ন করবে। অর্থাৎ প্রতিদিনের কাজগুলো তারা কীভাবে করবে। এখানে বিশ্বাসযোগ্যতা, স্বচ্ছতার প্রশ্নগুলো উঠে আসছে।’
