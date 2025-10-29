মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান
গণতান্ত্রিক জাগরণ ঠেকাতে আওয়ামী লীগ লগি-বৈঠার তাণ্ডব চালিয়েছিল
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি মাওলানা মুহাম্মদ শাহজাহান বলেছেন, ‘গণতান্ত্রিক জাগরণকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য আওয়ামী লীগ ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর লগি-বৈঠা নিয়ে দিবালোকে নিরীহ মানুষ হত্যা করেছিল।’
মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম মহানগর উত্তর আয়োজিত পল্টন ট্র্যাজেডি দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।
তিনি বলেন, ‘সেদিন মৃত মানুষের শরীরের ওপর দাঁড়িয়ে উল্লাস করেছিল তারা। ইতিহাসে এটি এক কলঙ্কজনক অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত থাকবে। এ থেকে প্রমাণ হয়, আওয়ামী লীগ কখনোই ফ্যাসিবাদী চরিত্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি।’
ছাত্রশিবিরের চট্টগ্রাম মহানগর উত্তরের সভাপতি তানজির হোসেন জুয়েলের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি মুমিনুল হকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম মহানগর জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমির ও পরিবেশবিদ নজরুল ইসলাম, ছাত্রশিবির মহানগর উত্তরের সাংগঠনিক সম্পাদক খুররম মুরাদ, অর্থ সম্পাদক গোলাম আজম ও অফিস সম্পাদক আরফাত হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
এমআরএএইচ/আরএইচ