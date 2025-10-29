৬ আসন নিয়ে গণতন্ত্র মঞ্চের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মিত্র রাজনৈতিক জোট গণতন্ত্র মঞ্চের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সমঝোতা নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে বিএনপি। মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) দুপুরে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে গণতন্ত্র মঞ্চের সঙ্গে বৈঠক হয়। বৈঠকে গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা ছয়জন শীর্ষ নেতার সম্ভাব্য আসনের তথ্য বিএনপিকে অবহিত করেন বলে জানা গেছে।
বৈঠকে বিএনপির পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু।
অন্যদিকে গণতন্ত্র মঞ্চের প্রতিনিধিত্ব করেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের হাসনাত কাইয়ূম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের জোনায়েদ সাকি, ভাসানী জনশক্তি পার্টির শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু, জেএসডির শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন এবং নাগরিক ঐক্যের শহীদুল্লাহ কায়সার।
আসন ও প্রার্থিতা নিয়ে আলোচনা
গণতন্ত্র মঞ্চ এরই মধ্যে ৩০০ আসনে প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে। গত ৯ অক্টোবর ছয় দলের এই জোট ১৪২ আসনের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে।
সেই তালিকা অনুযায়ী, মাহমুদুর রহমান মান্না (নাগরিক ঐক্য) বগুড়া-২ আসনে, সাইফুল হক (বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি) ঢাকা-৮, জোনায়েদ সাকি (গণসংহতি আন্দোলন) ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬, তানিয়া রব (জেএসডি) লক্ষ্মীপুর-৪, হাসনাত কাইয়ূম (রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন) কিশোরগঞ্জ-৫, শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু (ভাসানী জনশক্তি পার্টি) জামালপুর-৫ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। জেএসডির সভাপতি আ স ম আব্দুর রবের অসুস্থতার কারণে এবার লক্ষ্মীপুর-৪ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তার সহধর্মিণী তানিয়া রব।
বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, গণতন্ত্র মঞ্চ বিএনপির কাছে প্রাথমিকভাবে অর্ধ-শতাধিক আসন চাইতে পারে। তবে মঙ্গলবারের বৈঠকে তারা কোনো আনুষ্ঠানিক প্রার্থী তালিকা দেয়নি। মঞ্চের নেতারা জানিয়েছেন, প্রথমে শীর্ষ ছয় নেতার আসন নিয়ে সমঝোতা হলে পরবর্তী ধাপে পূর্ণ প্রার্থী তালিকা নিয়ে আলোচনা হবে।
আরপিও সংশোধন ও প্রতীক ইস্যু
বৈঠকে আলোচনার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সম্প্রতি অনুমোদিত গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন অধ্যাদেশ।
সংশোধিত বিধান অনুযায়ী, জোটভুক্ত দলগুলো ভোটে অংশ নিলেও প্রার্থীদের নিজেদের দলের প্রতীকেই নির্বাচন করতে হবে।
তবে বৈঠকে বিএনপি ও গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা এ বিধান সংশোধনের পক্ষে মত দেন। তাদের প্রস্তাব—প্রার্থী যেন ইচ্ছা করলে নিজ দলের প্রতীক অথবা জোটের প্রধান শরিক দলের প্রতীক—উভয় বিকল্পেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন।
আলোচনা অব্যাহত থাকবে
বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বৈঠকের পর জাগো নিউজকে বলেন, গণতন্ত্র মঞ্চের সঙ্গে বিএনপির আসন নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। এখনই কিছু চূড়ান্ত হয়নি। এ বিষয়ে আরও দুই-তিন দফা বৈঠক হতে পারে।
বিএনপি সূত্র বলছে, দলটি একদিকে নিজেদের প্রার্থী চূড়ান্তের কাজ এগিয়ে নিচ্ছে, অন্যদিকে যুগপৎ আন্দোলনের শরিক দলগুলোর সঙ্গে আসন বণ্টন ও প্রার্থী সমন্বয় প্রক্রিয়া শুরু করেছে।
