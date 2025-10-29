রাশেদ খাঁন
এনসিপির নেতৃত্বে গণঅধিকার পরিষদের জোট করার সংবাদটি মিথ্যা
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতৃত্বে গণঅধিকার পরিষদের জোট করার সংবাদটি শতভাগ মিথ্যা বলে জানিয়েছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাশেদ খাঁন। বুধবার নিজের ফেসবুকে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানান তিনি।
গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ রাশেদ খাঁন লেখেন, ‘এনসিপির নেতৃত্বে গণঅধিকার পরিষদ জোট করবে সংবাদটি শতভাগ মিথ্যা। তবে যৌথ নেতৃত্বে জোট করার প্রস্তাব এনসিপির পক্ষ থেকে এসেছে। কিন্তু আমরা বলেছি, আরও আলোচনা প্রয়োজন। কারণ গণঅধিকার পরিষদ ও এনসিপি একীভূত হওয়ার আলোচনা মিডিয়াতে আসার পর এনসিপির কয়েকজন নেতার বক্তব্য ছিলো অশোভন, অপরিপক্ক ও অরাজনৈতিক।’
রাশেদ খাঁন আরও লেখেন, ‘কিছু করতে গেলে উদারতা, আন্তরিকতা প্রয়োজন। আমরা বলেছি, আগে সবার মধ্যে সেই উদারতা ও পরিপক্বতা পরিলক্ষিত হোক, তারপর নির্বাচনী জোটের আলোচনা করা যাবে। রাজনীতি কোন পুতুল পুতুল বিয়ে দেওয়ার খেলা নয় যে, বিয়ে দিলাম আর ভাঙলাম।’
এমএমএআর/জেআইএম