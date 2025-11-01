  2. রাজনীতি

মাহবুবুর রহমান

নির্বাচনের মাধ্যমে ‘দুঃশাসনমুক্ত’ বাংলাদেশ গড়বে বিএনপি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৪ পিএম, ০১ নভেম্বর ২০২৫
যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান

যুবদলের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুর রহমান জানিয়েছেন, আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সরকার গঠন করলে ‘দুঃশাসনমুক্ত’ বাংলাদেশ গড়ে তোলা হবে।

শনিবার (১ নভেম্বর) রাজধানীর গুলশানে নিজ অফিসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন। তিনি সুনামগঞ্জ-১ আসন থেকে বিএনপির মনোনয়ন প্রত্যাশী।

ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ জনগণ

মাহবুবুর রহমান বলেন, একটি মহল নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র করছে। আগে নাকি গণভোট হতে হবে। বাংলাদেশের মানুষ ১৭ বছর ধরে ভোট দেওয়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। দেশের মানুষ আজ ঐক্যবদ্ধ। তারা এই ষড়যন্ত্রের কাছে মাথানত করবে না। আগামীর বাংলাদেশ হবে দুঃশাসনমুক্ত বাংলাদেশ।

তিনি জোর দিয়ে বলেন, আগামী বছর ফেব্রুয়ারি মাসে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এই নির্বাচন কেউ থামিয়ে রাখতে পারবে না, ইনশাআল্লাহ। দেশের শতভাগ মানুষ নির্বাচন চায়। দেশ একটা জায়গায় থেমে আছে। সবাই দমবন্ধ অবস্থায় রয়েছেন। এই অবস্থা থেকে বাঁচতে হলে, দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরতে হলে দ্রুত নির্বাচন প্রয়োজন।

নেতাকর্মীদের কষ্টের ঋণ শোধের প্রত্যয়

বিএনপির নেতাকর্মীদের ত্যাগ স্বীকারের কথা উল্লেখ করে মাহবুবুর রহমান বলেন, সারাদেশে বিএনপির নেতাকর্মীরা ১৮ বছর অনেক কষ্ট করেছেন। আমাদের নেত্রী সুস্থ অবস্থায় জেলে গেছেন, অসুস্থ হয়ে বের হয়েছেন। আমাদের নেত্রী ছয়বার মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন। আমাদের হাজার হাজার নেতা গুম হয়েছেন, মামলা খেয়েছেন। ঘরে থাকতে পারেন নাই।

তিনি আরও বলেন, ইলিয়াস আলীসহ আমাদের যেসব নেতাকর্মী গুম ও খুন হয়েছেন, তাদের ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে। তাদের ঋণ শোধ করতে হলে এই দলকে কেউ ভাগ করতে পারবে না। এটাই আমাদের নেতা তারেক রহমানের নির্দেশ।

নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি আহ্বান জানান, আমরা দল ও ধানের শীষের পক্ষে থাকবো। আগামী দিনে সুনামগঞ্জের ছয়টি আসনে ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করে তারেক রহমানের গলায় জয়ের মালা তুলে দেবো।

একইসঙ্গে, ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ এবং রাজপথে থাকার আহ্বান জানান এই বিএনপি নেতা।

