জনগণের ওপর রাজনৈতিক দলগুলো মতামত চাপিয়ে দিচ্ছে: জুনায়েদ

জনগণের ওপর রাজনৈতিক দলগুলো মতামত চাপিয়ে দিচ্ছে: জুনায়েদ
জনগণের ওপর রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতামত চাপিয়ে দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশের (আপ বাংলাদেশ) আহ্বায়ক আলী আহসান জুনায়েদ।
তিনি বলেছেন, কী করলে পরে বাংলাদেশ রাষ্ট্র জনগণের হবে, এ আলোচনা রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে নেই। বরং তারা বলছেন, এই সংস্কার আমি চাই এটাই জনগণের; এই সংস্কার আমি চাই না, এটাই জনগণের।
রোববার (২ নভেম্বর) দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির শফিকুল কবির মিলনায়তনে ‘স্বল্প আস্থার সমাজে সংস্কার ও নির্বাচনী ঐক্যের রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক আলোচনা সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
আলী আহসান জুনায়েদ বলেন, ৩৬ জুলাইয়ের মধ্য দিয়ে আমরা যখন এই শাসন কাঠামোকে প্রত্যাখ্যান করলাম, তারপর আশা করেছিলাম বাংলাদেশে নতুন সূচনা হবে। দেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন হবে। জনগণের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে একটি অংশগ্রহণমূলক রাষ্ট্র পাবো। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো যখন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সংস্কার নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন, উনারা শুধু ভাবলেন কী করে রাষ্ট্রের এই দুর্বলতা কাজে লাগিয়ে ক্ষমতার চেয়ারে বসা যায়।
তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে এখনো শঙ্কা হয়—নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে বাক্স ছিনতাই হবে কি না, যারা দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতি করতে পছন্দ করে এমন কেউ ক্ষমতায় যাবেন কি না। এসব শঙ্কা থেকে যাওয়াই তো আমাদের জন্য ব্যর্থতার সংকেত দেয়। অথচ আমরা একটি বৈষম্যহীন ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র চেয়েছি।
আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলন এবং ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ) যৌথভাবে এ আলোচনা সভা আয়োজন করে। এতে সভাপতিত্ব করেন রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ুম। সঞ্চালনা করেন এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসরিন সুলতানা মিলি।
এমএইচএ/এমকেআর/এমএস