রাষ্ট্রকে গোপন প্রেমের কারখানা বানাবেন না: আইন উপদেষ্টাকে নাসীর

প্রকাশিত: ০৬:৪২ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫
আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল (বাঁয়ে) ও এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

রাষ্ট্রকে গোপন প্রেমের কারখানা না বানানোর জন্য আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুলকে পরামর্শ দিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

তিনি বলেন, ‘আমরা নির্বাচন কমিশনকে বলেছি দলগুলোর স্ব স্ব প্রতীকে ভোট করতে হবে। আপনারা শুনেছেন সালাউদ্দিন আহমেদ (বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য) আমাদের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল স্যারকে একটা চিঠি দিয়েছেন। সেখানে ওনাদের গোপন প্রেমের কথা বলেছেন। পরবর্তীতে দেখলাম যে আপনারা (আইন উপদেষ্টা) বলছেন, সবাই বিভিন্ন প্রতীকে ইলেকশন করতে পারবে। এ বিষয়ে আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে।’

রোববার (২ নভেম্বর) নির্বাচন কমিশনে (ইসি) সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন নাসীরুদ্দীন।

এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, ‘আপনারা দেখেছেন, আইন মন্ত্রণালয়ে যিনি রয়েছেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যারা রয়েছেন, সবার মধ্যে গোপন প্রেম চলছে। রাষ্ট্রকে নিজেদের গোপন প্রেমের কারখানা বানাবেন না। কাজগুলো আইন মন্ত্রণালয় থেকে হয়েছে। এটা বাংলাদেশে একটা নজিরবিহীন ঘটনা। আমরা প্রধান উপদেষ্টাকে জানাবো যে আপনার উপদেষ্টামণ্ডলীতে যারা রয়েছেন তারা যদি বিভিন্ন দলের সঙ্গে এ ধরনের গোপন প্রেম করে থাকেন তাহলে বাংলাদেশের গণতন্ত্রের যে যাত্রা সেটা ব্যাহত হবে।’

আইন উপদেষ্টাকে উদ্দেশ করে নাসীরুদ্দীন আরও বলেন, ‘আপনারা বিএনপির সঙ্গে দেখা করেছেন, সালাউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আপনাদের কথা সোশ্যাল মিডিয়ায় আসছে।’

