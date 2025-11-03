লন্ডনে গেছেন বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন
বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ শনিবার (১ নভেম্বর) লন্ডনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।
জানা গেছে, (১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ৮টায় তিনি বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান বলেন, উনি (সালাহ উদ্দিন আহমদ) দেশের বাইরে আছেন। তবে কোন দেশে গেছেন, তা সঠিক জানি না।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, জরুরি ভিত্তিতে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদকে লন্ডনে ডেকেছেন দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। যদিও কী কারণে তাকে সেখানে ডাকা হয়েছে, তা জানা যায়নি।
