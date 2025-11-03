  2. রাজনীতি

প্রার্থী চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসছে বিএনপির স্থায়ী কমিটি

প্রকাশিত: ১২:২২ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
ত্রয়োদশ নির্বাচনের প্রার্থী চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসছে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হবে।

বিএনপির মিডিয়া সেল বলছে, বৈঠকের পর বিকেল ৩টায় সংবাদ সম্মেলন করা হবে।

দলের স্থায়ী কমিটির একাধিক সদস্য জানান, বৈঠকে দল ও জোটগতভাবে একক প্রার্থী চূড়ান্তকরণের বিষয়টি থাকবে।

গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই বৈঠকে যোগ দিতে স্থায়ী কমিটির সদস্যরা সশরীরে উপস্থিত হচ্ছেন। লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন তারেক রহমান।

