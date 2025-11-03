প্রার্থী চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসছে বিএনপির স্থায়ী কমিটি

প্রার্থী চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসছে বিএনপির স্থায়ী কমিটি
ত্রয়োদশ নির্বাচনের প্রার্থী চূড়ান্ত করতে বৈঠকে বসছে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্যরা। সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টায় গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক শুরু হবে।
বিএনপির মিডিয়া সেল বলছে, বৈঠকের পর বিকেল ৩টায় সংবাদ সম্মেলন করা হবে।
দলের স্থায়ী কমিটির একাধিক সদস্য জানান, বৈঠকে দল ও জোটগতভাবে একক প্রার্থী চূড়ান্তকরণের বিষয়টি থাকবে।
গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এই বৈঠকে যোগ দিতে স্থায়ী কমিটির সদস্যরা সশরীরে উপস্থিত হচ্ছেন। লন্ডন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন তারেক রহমান।
