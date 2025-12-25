ঢাকার রাস্তায় মানুষ আর মানুষ, গন্তব্য ৩০০ ফিট

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:১২ এএম, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৫
ঢাকার রাস্তায় মানুষ আর মানুষ, গন্তব্য ৩০০ ফিট
বিমানবন্দর সড়কের রাস্তায় মানুষের ঢল/ ছবি- জাগো নিউজ

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে ৩০০ ফিটের উদ্দেশ্যে ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছে। ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মহাখালী থেকে বিমানবন্দর সড়কের রাস্তায় মানুষের ঢল। পায়ে হেঁটে হাজার হাজার মানুষ যাচ্ছে ৩০০ ফিটের উদ্দেশ্যে।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) রাজধানীর মহাখালী, বনানী, এমইএস ও বিশ্বরোড সড়কে এমন চিত্র দেখা গেছে।

মহাখালী থেকে বিশ্বরোডের দিকে হেঁটে আসছিলেন সিরাজগঞ্জ থেকে আসা রবিউল (২৫)। বন্ধুদের নিয়ে ১৫ জন একসঙ্গে এসেছেন তারা। বনানী এলাকায় কথা হয় রবিউলের সঙ্গে। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, রাতের বাসে ঢাকায় এসেছি। মহাখালী থেকে আর কোনো গাড়ি পাইনি। তাই অন্যদের মতো হেঁটেই যাচ্ছি।

রবিউল বলেন, দীর্ঘদিন তারেক রহমান দেশের বাইরে। আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের কারণে তিনি দেশে আসতে পারেননি। দেশনায়ক তারেক রহমাকে স্বাগত জানাতে সিরাজগঞ্জ থেকে এসেছি,ইতিহাসের সাক্ষী হতে এসেছি।

রাজধানীর জিগাতলা থেকে ৩০০ ফিটের দিকে হেঁটে আসছিলেন ফখরুদ্দিন বুলবুল। জাগো নিউজকে তিনি বলেন, মহাখালী পর্যন্ত গাড়ি দিয়ে আসতে পেরেছি। তারপরে রাস্তায় ব্যারিকেড দেওয়া আছে। সেখান থেকে হেঁটে যাচ্ছি। আমার মতো লাখ লাখ মানুষ তারেক রহমানকে স্বাগত জানাতে হেঁটে ৩০০ ফিটে যাচ্ছেন।

মিরপুরের ইব্রাহিমপুর এলাকায় দেখা গেছে, মিরপুরের বিএনপি নেতাকর্মীরা জড়ো হচ্ছেন। বনানী থেকে এমইএসে সড়কে পায়ে হাঁটা মানুষের ঢল। বিশ্বরোড এলাকায় এরই মধ্যে হাজার হাজার বাসের জটলা পড়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ৩০০ ফিট এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। এখনো ৩০০ ফিটের দিকে আসছে শত শত মিছিল। বাস ও ট্রাকে আসছেন নেতাকর্মীরা।

