  2. রাজনীতি

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ছাত্রদলের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:১৫ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে ছাত্রদলের কর্মসূচি

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে দুই দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল। সোমবার (৩ নভেম্বর) দুপুরে ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামী ৭ নভেম্বর সকাল ১০টায় স্বাধীনতার ঘোষক, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং ফাতেহা পাঠ। ৭ নভেম্বর উপলক্ষে সারাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজে পোস্টার সাঁটানো, ৭ নভেম্বর বেলা ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী। বিকেল ৩টায় বিএনপির উদ্যোগে নয়াপল্টনে র‍্যালিতে অংশগ্রহণ।

পরদিন ৮ নভেম্বর সারাদেশের সব বিশ্ববিদ্যালয়, মহানগর এবং জেলায় আলোচনা সভা, একইদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে।

সংগঠনটির শীর্ষ নেতৃত্ব নেতাকর্মীদেরকে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচি সফল করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

এমএইচএ/এসএনআর/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।