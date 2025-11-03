  2. রাজনীতি

মঙ্গলবার দেশে ফিরবেন জামায়াত আমির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:১৫ পিএম, ০৩ নভেম্বর ২০২৫
ডা. শফিকুর রহমান/ ফাইল ছবি

আগামীকাল মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দেশে ফিরবেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। এর আগে গত ১৯ অক্টোবর তিনি সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে দেশ ত্যাগ করেন।

সোমবার (৩ নভেম্বর) জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ জানায়, শফিকুর রহমান সৌদি আরবে পবিত্র উমরাহ পালন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সফর শেষে আগামীকাল মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ভোর ৫টা ৩০ মিনিটে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে অবতরণ করবেন। এসময় সংগঠনের পক্ষ থেকে তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা জানানো হবে।

জানা গেছে, তিনি সৌদি আরব থেকে ওমরাহ পালন শেষে ২২ অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে যান। সেখানে প্রায় চারটি অঙ্গরাজ্যে তিনি নেতাকর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও সাংগঠনিক কাজ করেন। গত ৩১ অক্টোবর তিনি তুরস্ক হয়ে যুক্তরাজ্য গমন করেন।

