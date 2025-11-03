নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা হওয়ায় যুবশক্তির নিন্দা

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে মামলা হওয়ায় যুবশক্তির নিন্দা
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে যুবদল নেতা নয়নের মামলার ঘটনায় নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে জাতীয় যুব শক্তি। সোমবার (৩ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে এই নিন্দা জানান সংগঠনটির আহ্বায়ক মো. তারিকুল ইসলাম ও সদস্যসচিব জাহেদুল ইসলাম।
বিবৃতিতে বলা হয়, এক গঠনমূলক বক্তব্যে যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম নয়নের বিষয়ে মন্তব্য করায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটয়ারীর বিরুদ্ধে যুবদলের পক্ষ থেকে একটি ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। জাতীয় যুবশক্তি এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও মানহানিকর মামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।
নেতারা বলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির মূখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন সর্বদা সত্য ও যুক্তিনির্ভর রাজনীতির পক্ষে অবস্থান নিয়ে আসছেন। তার বক্তব্য ছিল জনতার অধিকার ও রাজনৈতিক শুদ্ধতার প্রতি দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। কারা চাঁদাবাজি করছেন তা সবার সামনে স্পষ্ট। চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিগ্রস্তরা তাদের অপরাধ লুকানোর জন্যই নাসির উদ্দিনের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে।
তারা আরও বলেন, এ ধরনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মামলা বাংলাদেশের উদীয়মান তরুণ রাজনীতিকে ভয় দেখানোর একটি অপচেষ্টা বলে আমরা মনে করি। জাতীয় যুবশক্তি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সত্য বলার অপরাধে কাউকে আইনি হয়রানির মুখে ফেলা কোনোভাবেই গণতন্ত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
যৌথ বিবৃতিতে জাতীয় যুবশক্তির নেতৃবৃন্দ দ্রুত সময়ের মধ্যে এই মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং প্রকৃত চাঁদাবাজ ও দুর্নীতিগ্রস্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ জাতীয়বাদী যুবদলের শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানান।
এমএইচএ/এমআইএইচএস/এমএস