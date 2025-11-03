গণসংহতি আন্দোলনের নতুন কমিটি, সাকিই থাকছেন প্রধান সমন্বয়কারী

গণসংহতি আন্দোলনের নতুন কমিটি, সাকিই থাকছেন প্রধান সমন্বয়কারী
জোনায়েদ সাকিকে প্রধান সমন্বয়কারী ও আবুল হাসান রুবেলকে নির্বাহী সমন্বয়কারী করে গণসংহতি আন্দোলনের ৫ম জাতীয় সম্মেলন থেকে ৫৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি ঘোষণা হয়েছে।
সোমবার (৩ নভেম্বর) সাভারের গণস্বাস্থ্য পিএইচএ কনভেনশন সেন্টারে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে সারাদেশ থেকে আগত প্রতিনিধিরা এই কমিটি নির্বাচন করেন।
‘শ্রমিক-কৃষক, খেটে খাওয়া, নিপীড়িত ও প্রান্তিক মানুষের ন্যায্য হিস্যা চাই’ এই শ্লোগান ও ‘বৈষম্যহীন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ, অধিকার ও মর্যাদার বাংলাদেশ, জনগণের বাংলাদেশ’ গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে ৩১ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় দলটির এই পঞ্চম জাতীয় সম্মেলন। উদ্বোধনী অধিবেশনে অংশ নেন শহীদ পরিবারের সদস্যরা, যা ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়।
কাউন্সিল অধিবেশনে প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষকরা রাজনৈতিক প্রতিবেদন, গঠনতন্ত্র সংশোধনী, সাংগঠনিক কর্মপদ্ধতি, আচরণবিধি, দলীয় ঘোষণাপত্র এবং বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তরের খসড়া নিয়ে আলোচনা করেন। আগামী ২১ ও ২২ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ প্রতিনিধি সম্মেলনে এসব দলিল চূড়ান্ত করা হবে এবং দলের জাতীয় পরিষদ গঠিত হবে।
সমাপনী অধিবেশনে নির্বাচিত ৫৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও পরামর্শক পরিষদও গঠিত হয়।
কমিটিতে আছেন যারা
নবনির্বাচিত কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি এবং নির্বাহী সমন্বয়কারী হিসেবে থাকছেন আবুল হাসান রুবেল।
রাজনৈতিক পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন দেওয়ান আবদুর রশীদ নীলু, ফিরোজ আহমেদ, তাসলিমা আখতার, হাসান মারুফ রুমী এবং মনির উদ্দীন পাপ্পু।
কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হয়েছেন বাচ্চু ভুইয়া, জুলহাসনাইন বাবু, অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ, দীপক কুমার রায়, তরিকুল সুজন, এস এম আমজাদ হোসেন, আলিফ দেওয়ান, অ্যাডভোকেট উবা থোয়াই মারমা, অঞ্জন দাস, ড. নাসির উদ্দিন, নুরুন্নেসা মুন্নী, ইখতিয়ার উদ্দিন বিপা, মনিরুল হুদা বাবন, মুনীর চৌধুরী সোহেল, আব্দুল আলীম, অপরাজিতা চন্দ, শহীদ শিমুল, তৌহিদুর রহমান, জুয়েল রানা, আমজাদ হোসেন, সাদিক রেজা, গোলাম মোস্তফা, জাহিদ সুজন, রেক্সোনা পারভীন সুমি, সাইফুল্লাহ সিদ্দিক রুমন, পপি রানী সরকার, লুভানা তাবাসসুম, আবদুল্লাহ নাদভী, রুবিনা ইয়াসমিন, মুন্নী মৃ, রোকনুজ্জামান মনি, নিয়ামুর রশীদ বিপ্লব, বেনু আক্তার, মোস্তাফিজুর রহমান রাজীব, মুফাখখারুল ইসলাম মুন, মাহবুব রতন, আরিফুর রহমান মিরাজ, লুতফুন্নাহার সুমনা, জাহিদুল আলম আল জাহিদ, তাহসিন মাহমুদ এবং আবু রায়হান খান। এছাড়াও এখানে সাতটি পদ শূন্য রাখা হয়েছে।
উপদেষ্টা পরিষদে আছেন নাজার আহমেদ, ফিরোজ আহসান, কেরামত আলী এবং নূরুল আলম শাহীন।
পরামর্শক পরিষদে রাখা হয়েছে ড. সায়েমা খাতুন, প্রকৌশলী জাকারিয়া নেওয়াজ, গ্রুপ ক্যাপ্টেন (অব.) মো. খালিদ হোসাইন, সৈকত মল্লিক, শ্যামলী শীল এবং ইমরাদ জুলকারনাইনকে।
