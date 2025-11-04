  2. রাজনীতি

বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরীর পদত্যাগের গুজব ভিত্তিহীন

নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০১:৩৭ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি নেতা আসলাম চৌধুরী/ফাইল ছবি

আসলাম থেকে চৌধুরী বিএনপি পদত্যাগ করেছেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে যে ফটোকার্ড ছড়িয়েছে, সেটিকে ‘মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন, ভুয়া ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে উল্লেখ করেছেন আসলাম চৌধুরী নিজেই। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এমন তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ‘সীতাকুণ্ডের মাটি ও মানুষের প্রিয় নেতা আসলাম চৌধুরী এফসিএ দল থেকে পদত্যাগ করেছেন মর্মে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে তা পুরোপুরি মিথ্যা, বানোয়াট, ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সীতাকুণ্ড তথা চট্টগ্রাম-৪ নির্বাচনী এলাকার জনসাধারণ ও দলীয় নেতাকর্মীদের এই ধরনের গুজবে বিভ্রান্ত না হওয়ার জন্য আহ্বান জানানো যাচ্ছে।’

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, আসলাম চৌধুরী বিএনপি থেকে পদত্যাগ করেছেন বলে যে মিথ্যা রটনা চালানো হচ্ছে তা মোটেও সত্য নয়। তিনি দলের সঙ্গে ছিলেন, আছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। এতে বলা হয়, একটি কুচক্রি মহল বিভ্রান্তি তৈরি করে ফায়দা হাসিলের জন্য এমন জঘন্য অপকর্মে লিপ্ত হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। সবাইকে ধৈর্য ধারণ করার জন্য আসলাম চৌধুরীর পক্ষ থেকে বিনীত অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

আসলাম চৌধুরীর মিডিয়া উইংয়ের কর্মকর্তা আবু তাহের জানান, এগুলো আগের একটি ফটোকার্ড থেকে ভিত্তিহীন কিছু লেখা লিখে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। আমরা এর আগে যে প্যাডে প্রেস রিলিজ লিখতাম ওখান থেকে কপি করে গুজব ছড়ানো হচ্ছে। বাস্তবে এমন কিছু ঘটে নাই।

এর আগে, চট্টগ্রাম-৪ (সীতাকুণ্ড) আসনে বিএনপির মনোনয়ন না পাওয়াকে কেন্দ্র করে মহাসড়ক অবরোধ ও সহিংসতার ঘটনায় দলটির নেতা আসলাম চৌধুরীর চার অনুসারীকে বহিষ্কার করা হয়। মঙ্গলবার বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বহিষ্কৃতরা হলেন স্বেচ্ছাসেবক দলের সীতাকুণ্ড উপজেলার সভাপতি আলাউদ্দিন মনি, সাধারণ সম্পাদক হেলাল উদ্দিন বাবর, সীতাকুণ্ড পৌর আহ্বায়ক মামুন এবং সোনাইছড়ি ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মমিন উদ্দিন মিন্টু।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দলীয় মনোনয়নকে কেন্দ্র করে সোমবার সন্ধ্যার পরে সীতাকুণ্ডে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কদমরসুল, ভাটিয়ারী বাজার, জলিল গেইট এলাকায় ‘সহিংসতা, হানাহানি ও রাস্তা অবরোধ’সহ জনস্বার্থবিরোধী নানা কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ায় আসলাম চৌধুরীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত এ চারজনকে দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

