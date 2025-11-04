  2. রাজনীতি

শেখ হাসিনা আমার বাবাকে দেশে মৃত্যুবরণ করতে দেয়নি: ইশরাক

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৩ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
শেখ হাসিনা আমার বাবাকে দেশে মৃত্যুবরণ করতে দেয়নি: ইশরাক
বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ইশরাক হোসেন

ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাদেক হোসেন খোকাকে দেশে মৃত্যুবরণ করতে দেননি বলে অভিযোগ করেছেন তার সন্তান ও বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক কমিটির সদস্য ইশরাক হোসেন।

ইশরাক বলেন, ‘আমার বাবার মৃত্যুর ঠিক আগ মুহূর্তে আমরা ওনার পাসপোর্টের আবেদন করি, উনি দেশে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু খুনি স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্ট হাসিনা ওনাকে দেশে আসতে দেয়নি। দেশে মৃত্যুবরণ করতে দেয়নি।’

তিনি বলেন, ‘ওনার দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহযোদ্ধা পরিবার-পরিজন, বন্ধু, পাড়া-প্রতিবেশী কারও সঙ্গে শেষ দেখাটি করতে দেয়নি। আজ ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস এবং আল্লাহর কী বিচার! ওই হাসিনা আজ পালিয়ে গেছে দেশ থেকে। তার এই বাংলাদেশে মৃত্যু বা দাফন হবে কি না সেই নিশ্চয়তা আমরা কেউ দিতে পারছি না। এটা হলো আল্লাহর বিচার।’

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) দুপুরে নয়াপল্টনে অবিভক্ত ঢাকা সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র, সাবেক মন্ত্রী এবং অবিভক্ত ঢাকা মহানগর বিএনপির সাবেক সভাপতি সাদেক হোসেন খোকার ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা ও দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।

ইশরাক বলেন, ‘আজ একটা ঐতিহাসিক মুহূর্তে বাংলাদেশ। তিন তিনটি পাতানো নির্বাচনের পর অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে ২০২৬-এ একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সেই নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের স্থায়ী কমিটির বৈঠক শেষে আমাদের কয়েকজনকে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। সেখানে ঢাকা-৬ থেকে আমাকেও দলের প্রাথমিক মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।’

দলের নেতারা সাদেক হোসেন খোকার স্মৃতির প্রতি স্মরণ রেখেই ঢাকা-৬ থেকে তাকে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন দিয়েছেন বলে মনে করেন ইশরাক। তিনি বলেন, ‘আমি ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির সবাইকে অনুরোধ করবো, আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ লড়াই সংগ্রাম সবকিছুই একসঙ্গে পাশাপাশি করে আসছি। দল যাকেই মনোনয়ন দিক, আমরা ধানের শীষের প্রার্থীদের বিজয়ী করার জন্য সর্বোচ্চ প্রচার-প্রচারণা এবং নির্বাচনের অন্যান্য যে ধরনের প্রস্তুতি প্রয়োজন সেটি আমরা করবো ইনশাআল্লাহ।’

তিনি আরও বলেন, ‘আরও অনেকেই মনোনয়নপ্রত্যাশী ছিলেন। আমি সবার ক্ষেত্রে বলবো, মনোনয়ন আসবে যাবে। কিন্তু আমরা সবাই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের আদর্শ ধারণ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এবং জনগণের ভোটের অধিকার, গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্য কাজ করার প্রতিজ্ঞা করেছি। দীর্ঘ ১৭ বছর আমরা গুম, খুনসহ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, নিপীড়নমূলক সরকারের অত্যাচার মোকাবিলা করে আজ এই দিনে এসে দাঁড়িয়েছি।’

এমএইচএ/ইএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।