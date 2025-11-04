  2. রাজনীতি

নিবন্ধন না পেয়ে আমরণ অনশনের ডাক তারেকের

প্রকাশিত: ০৪:৩৩ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
ইসি ভবনের সামনে আমরণ অনশনে তারেক রহমান

নতুন রাজনৈতিক দল হিসেবে আমজনতা দল নির্বাচন কমিশনের (ইসি) নিবন্ধন না পাওয়ায় দলটির সদস্যসচিব তারেক রহমান কমিশনের সামনে আমরণ অনশনের ডাক দিয়েছেন।

মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রধান ফটকের সামনে বসে আমরণ অনশনের ডাক দেন তিনি।

তারেক রহমান বলেন, কী কারণে আমাদের নিবন্ধন দেওয়া হয়নি সেটি জানা নেই। ইসি কোনো কারণও উল্লেখ করেনি। নিবন্ধন না পাওয়া পর্যন্ত আমরা এখান থেকে নড়বো না।

একই দিন ইসির চূড়ান্ত নিবন্ধন পেয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টিসহ (এনসিপি) তিনটি রাজনৈতিক দল।

কমিশন ভবনে ইসির জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ সাংবাদিকদের এ তথ্য জানিয়ে বলেন, আজ জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বাংলাদেশ আমজনগণ পার্টি ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল মার্কসবাদীকে চূড়ান্ত নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে।

