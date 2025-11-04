  2. রাজনীতি

ভোটে টাকার প্রভাব বন্ধে ইসিকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান

প্রকাশিত: ০৫:২২ পিএম, ০৪ নভেম্বর ২০২৫
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক/ছবি: জাগোনিউজ

‎আগামী নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য করতে টাকার প্রভাব বন্ধের ওপর জোর দিয়েছে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি। এজন্য নির্বাচন কমিশনকে (ইসি) কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে দলটি।

‎মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে বৈঠকে এ আহ্বান জানায় দলটি। বৈঠকে দলের সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক নির্বাচন কমিশনের কাছে ৩১ দফা দাবি উপস্থাপন করেন।

‎পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সাইফুল হক বলেন, নির্বাচনকে অনেকে বিনিয়োগ হিসেবে দেখেন, এ প্রবণতা রোধ করা না গেলে আগামী নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ হবে। ‎তিনি বলেন, আরপিও চূড়ান্ত করার আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন ছিল। দলটির প্রস্তাবে জামানতের পরিমাণ ৫০ হাজার টাকায় নামিয়ে আনা এবং প্রার্থীদের ব্যয়সীমা ২৫ লাখ টাকার কম করার দাবি জানানো হয়।

‎সাইফুল হক বলেন, কালো টাকার খেলা বন্ধ করা না গেলে নির্বাচন কখনোই গ্রহণযোগ্য হবে না। নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করাই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ বলেও মনে করেন তিনি।

‎বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি আশা প্রকাশ করেছে, নির্বাচনের দিন গণভোট অনুষ্ঠিত হবে এবং ভবিষ্যতে ‘না’ ভোটের বিধান পুনর্বহাল করা হবে।

