মাদারীপুর-১ আসনে মনোনয়ন স্থগিত করলো বিএনপি

মাদারীপুর-১ আসনে মনোনয়ন স্থগিত করলো বিএনপি
মাদারীপুর-১ (শিবচর) আসনে মনোনয়ন স্থগিত করেছে বিএনপি। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানান দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।
বিবৃতিতে তিনি বলেন, গতকাল ৩ নভেম্বর গুলশানস্থ বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এক সংবাদ সম্মেলনে আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন।
সংবাদ সম্মেলনে ২৩৭ সংসদীয় আসনের মধ্যে মাদারীপুর-১ (শিবচর) আসনের জন্য মনোনয়নপ্রাপ্ত হিসেবে কামাল জামান মোল্লার নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। তবে অনিবার্য কারণে এ আসনের মনোনয়ন ও মনোনয়নপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম স্থগিত রাখা হয়েছে।
এর আগে সোমবার (৩ নভেম্বর) বিকেলে মাদারীপুর-১ আসনে বিএনপির প্রার্থী ঘোষণাকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভ, সড়ক অবরোধ, গাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। বিএনপির পক্ষ থেকে কামাল জামান মোল্লাকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করার পর মনোনয়ন বঞ্চিত প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন লাভলু সিদ্দিকীর সমর্থকরা এ ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখান।
