চরমোনাইয়ের দলে যোগ দিলেন খেলাফত ইসলামীর মহাসচিব ফজলুর রহমান

চরমোনাইয়ের দলে যোগ দিলেন খেলাফত ইসলামীর মহাসচিব ফজলুর রহমান
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দলে যোগ দিয়েছেন ইসলামী ঐক্যজোটের যুগ্ম মহাসচিব ও খেলাফত ইসলামীর মহাসচিব মাওলানা ফজলুর রহমান।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চরমোনাই পীর ও ইসলামি আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিমের হাতে সদস্য ফরম পূরণ করেন।
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় প্রচার ও দাওয়া সম্পাদক শেখ ফজলুল করিম মারুফ জাগো নিউজকে বলেন, আজ (মঙ্গলবার) আসর নামাজের পর তিনি আমাদের দলের ফরম পূরণ করেন। এর আগে তিনি কখনো আমাদের দলে ছিলেন না। আপাতত তিনি সদস্য হিসেবে থাকবেন। পরবর্তীতে তাকে পদায়ন করা হবে।
আরএএস/এমআইএইচএস/এমএস