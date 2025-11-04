‘আলোচনা ছাড়াই’ আরপিও সংশোধনে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির অসন্তোষ

‘আলোচনা ছাড়াই’ আরপিও সংশোধনে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির অসন্তোষ
নির্বাচন কমিশন নিবন্ধিত দলগুলোর সঙ্গে ‘আলোচনা না করেই’ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) সংশোধন হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন দলটির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক। বৈঠকে তিনি বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে ৩১ দফা দাবি উপস্থাপন করেন।
বৈঠক শেষে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে সাইফুল হক বলেন, নির্বাচন কমিশন বড় চ্যালেঞ্জের জায়গায়। বাস্তবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনে আরপিও ও আচরণবিধি নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট আলোচনা হয়নি, এ নিয়ে আমরা অসন্তোষ প্রকাশ করেছি। তিনি উল্লেখ করেন, সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও এটি দৃশ্যমান হওয়া প্রয়োজন এবং এ বিষয়টিকে ইসি এড়িয়ে যেতে পারে না।
তিনি বলেন, ‘আরপিও চূড়ান্ত করার আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন ছিল। এরই মধ্যে আরপিও সংশোধন জারি হয়েছে, যার জন্য আমরা অসন্তোষ, ক্ষোভ ও আপত্তি জানিয়েছি। এটি কোনো বিবেচনাসম্মত কাজ হয়নি। এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা ও মর্যাদা বাড়ানো।’
বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির পক্ষ থেকে জামানত ও নির্বাচনী ব্যয় কমানোসহ নানা দাবি তুলে ধরা হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা মনে করি এখনো সময় আছে, গোটা নির্বাচন ব্যবস্থাটাকে সংস্কার করে ফেব্রুযারিতে সংসদ নির্বাচন হবে। আমরা একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট করতে পারবো বলে আশা রাখি। সরকারের কোনো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপে ইসি যেন নতি স্বীকার না করে এ কথা বলে এসেছি।’
সিইসি এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল উপস্থিত ছিলেন।
