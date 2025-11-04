নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী
জিয়াউর রহমান ছিলেন ‘লাকি ম্যান’, ক্ষমতা না চেয়েও পেয়ে গেছেন
বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে ‘লাকি ম্যান’ আখ্যা দিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, জিয়াউর রহমান একজন লাকি ম্যান ছিলেন। ক্ষমতা না চেয়েও পেয়ে গেছেন।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর বাংলামোটরে এনসিপির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সেমিনারে তিনি এসব কথা বলেন।
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, উনার (জিয়াউর রহমানের) কিছু ক্যারিশমেটিক জায়গা ছিল, সেই জায়গা থেকে উনি অর্থনৈতিক কিছু স্বনির্ভরতায় বাংলাদেশকে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় সুযোগ ছিল বাংলাদেশকে নতুন করে পুনর্গঠন করার। উনি সেই সুযোগ মিস করেছেন।
‘এজন্যই আমরা বলি—মিলিটারি যেন পলিটিক্সে না আসে। মিলিটারি পলিটিক্সে এলে কিছু ডেভেলপমেন্ট হয়। আপনারা পথে-ঘাটে দেখবেন বিভিন্ন কনস্ট্রাকশনের কাজ। যারা সীমান্ত পাহারা দেবে, দেশ পাহারা দেবে তারা রাস্তাঘাটে ইট বালু সিমেন্ট কংক্রিটের কাজ করছে। খুবই দুঃখজনক।’
তিনি বলেন, জিয়াউর রহমান রাজনীতিকে যতটা না পুনর্গঠন করেছেন, অর্থনীতিকে ততটাই পুনর্গঠন করেছেন। রাজনৈতিক পুনর্গঠনের কিছু চেষ্টা চালিয়েছেন, কিন্তু উনি সফল হননি। উনি যদি চাইতেন, উনার হাতে এত ক্ষমতা ছিল জনগণ যেভাবে সাপোর্ট দিয়েছিল, বাংলাদেশের গতিপথ উনি ঘুরিয়ে দিতে পারতেন।
‘ওই সময় বাংলাদেশ নতুন একটি রিফর্ম প্রসেসের মধ্যে যেতে পারতো। কিন্তু জিয়াউর রহমান ঐতিহাসিকভাবে এ সুযোগ মিস করেছেন।’
নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী আরও বলেন, বিএনপির বর্তমানে যে ইকোনমিক পলিসি, সেই পলিসি দিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উত্তরণ সম্ভব নয়। বিএনপি যদি জোরজবরদস্তি করে ইউনূস স্যারের (প্রধান উপদেষ্টা) সঙ্গে ডিল করে, লন্ডনে ডিল করেছিল, নতুনভাবে সেই ডিল নবায়ন করে যদি ক্ষমতায় যায় তাহলে এনসিপির হাতে তাদের পতন হবে।
