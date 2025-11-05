শিবির সভাপতি
নব্য ফ্যাসিস্ট হওয়ার সব রাস্তা ৩৬ জুলাই ক্লোজ হয়ে গেছে
নব্য ফ্যাসিস্ট হওয়ার যত রাস্তা ছিল ৩৬ জুলাইয়ে সেই চ্যাপ্টার ক্লোজ হয়ে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।
তিনি বলেন, যা বাকি আছে এই প্রজন্ম সেটাও বন্ধ করার উদ্যোগ নিচ্ছে। ওয়েট এন্ড সি। ইনশাআল্লাহ।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) রাতে তিনি তার ভ্যারিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এক পোস্টে এ মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, গণভোট মানে জনগণের মতামত যাচাই। এখন কথা হলো, যারা গণভোট চায় না তারা জনগণের মতপ্রকাশে বিশ্বাস করে কি না? গণতন্ত্র বলে জিকির করে আর এদিকে পাবলিকের রায়ের ওপর আস্থা নাই। তাহলে ফ্যাসিস্ট হাসিনা আর তাদের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়!!
শিবির সভাপতি বলেন, বাংলাদেশ হবে মানুষের, কোনো ফ্যাসিস্টের নয়।
আরএএস/এএমএ