জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সংকট নিরসনে সরকারকে দায়িত্ব নিতে হবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:২৭ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
জুলাই সনদ বাস্তবায়নকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা দাবি করেছে গণতন্ত্র মঞ্চ।

মঞ্চের মতে, সরকার নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়ার মানসিকতা থেকে সরে এসে আলোচনার ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সনদ বাস্তবায়নের পথ তৈরি না করলে গণতান্ত্রিক রূপান্তর বাধাগ্রস্ত হবে।

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর পল্টনে বাংলাদেশ রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এই আহ্বান জানানো হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন- মঞ্চের সমন্বয়ক ও রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সভাপতি অ্যাডভোকেট হাসনাত কাইয়ূম, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি, জেএসডির সিনিয়র সহ-সভাপতি তানিয়া রব, নাগরিক ঐক্যের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল্লাহ কায়সার এবং ভাসানী জনশক্তি পার্টির মহাসচিব ড. আবু ইউসূফ সেলিমসহ মঞ্চের অন্যান্য নেতা।

সংবাদ সম্মেলনে নেতারা বলেন, জুলাই সনদ ও গণভোটকে ঘিরে যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার উভয়েই দায়ী।

নেতারা অভিযোগ করেন, সরকার গণভোটের তারিখ নির্ধারণের দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর চাপিয়ে দিয়ে দায়মুক্তির চেষ্টা করছে, যা সংকটকে আরও গভীর করেছে।

নেতারা আরও বলেন, সরকারের ভুল পদক্ষেপে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের পর অর্জিত রাজনৈতিক ঐক্যে ফাটল ধরেছে। এর মধ্য দিয়ে ‘২৪-এর অভ্যুত্থান-পরবর্তী গণতান্ত্রিক রূপান্তর প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে।

গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা বলেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে মনে রাখতে হবে, নির্ধারিত সময়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন না হলে দেশ ভয়াবহ নিরাপত্তা ঝুঁকিতে পড়বে।

সংগঠনটি থেকে সরকারকে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনা করে অচলাবস্থা নিরসন ও জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

