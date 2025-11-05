মোশাররফ হোসেন দীপ্তি
ধানের শীষের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টিতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে
ধানের শীষের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাবেক সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সভাপতি মোশাররফ হোসেন দীপ্তি।
মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেলে ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উদযাপন উপলক্ষে চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের প্রস্তুতি সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ আহ্বান জানান।
মোশাররফ হোসেন দীপ্তি বলেন, ৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবসের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ধানের শীষের পক্ষে আগামী নির্বাচনে গণজোয়ার সৃষ্টির লক্ষ্যে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। মনে রাখতে হবে ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, কেউ দলের ঊর্ধ্বে নয়। জাতীর এক ক্রান্তিলগ্নে ১৯৭৫ সালের সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে আসেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান।
তিনি বলেন, আগামী নির্বাচনে বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করতে জাতীয়তাবাদী যুবদলের প্রতিটি নেতাকর্মী ঐক্যবদ্ধ এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞবদ্ধ।
এ সময় যুবদলের কেন্দ্রীয় কমিটির চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাবেক সহ-সভাপতি ও চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ শাহেদ বলেন, আগামী ত্রয়োদশ নির্বাচন জাতির ভাগ্য পরিবর্তনের নির্বাচন। ১৯৭৫ সালের সিপাহি-জনতার বিপ্লবের মাধ্যমে জাতীর ক্রান্তিলগ্নে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যেমন জাতিকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিলেন, তেমনি বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানও দেশ রক্ষার ভূমিকায় অবতীর্ণ। ব্যক্তিগত কোন্দল রেষারেষি বাদ দিয়ে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে ধানের শীষের প্রার্থীকে বিজয়ী করার লক্ষে কাজ করতে হবে।
সভায় চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইকবাল হোসেন, সাবেক সহ-সভাপতি ফজলুল হক সুমন, মিয়া মো. হারুন, জসিমুল ইসলাম কিশোর, অরূপ বড়ুয়া, সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ইকবাল পারভেজ, রাশেদুল হাসান লেবু, সাবেক সহ-সধারণ সম্পাদক ওসমান গণি সিকদার, মুজিবুর রহমান রাসেল, সাবেক সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য মহিউদ্দিন মুকুল, সাবেক সহ-সম্পাদক জহিরুল ইসলাম জহির, মেজবাহ উদ্দিন মিন্টু, মিজানুর রহমান দুলাল, সাবেক সদস্য শাবাব ইয়াজদানি, কলিম উল্লাহ, থানা যুবদলের মনজুর আলম মঞ্জু, শওকত খান রাজু, সাইফুল ইসলাম রুবেল, সাদ্দাম হোসেন, ইকরাম সিদ্দিকী, নিজাম উদ্দিন, জানে আলম, রাজিব, সোহেল আরমান, সেলিম, রাসেল, ওয়ার্ড যুবদলের মো. হাসান, রিয়াদ, অভি, আনোয়ার হোসেন, তারেক রহমান, ইমতিয়াজ রহমান, আলাউদ্দিন আলো, শাকিল, রফিক, ইমন উপস্থিত ছিলেন।
