  2. রাজনীতি

আমরণ অনশন

মশার কামড় খেয়ে ইসির ফটকে রাত কাটালেন তারেক

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৪৭ এএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
আমরণ অনশনে আমজনতা দলের তারেক রহমান, ছবি: সংগৃহীত

মশার কামড় খেয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সামনে রাত কাটালেন আমজনতা দলের সদস্য সচিব তারেক রহমান। মঙ্গলবার (৪ নভেম্বর) বিকেল ৪টার দিকে আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশনের প্রধান ফটকের সামনে আমরণ অনশনের ডাক দেন তিনি।

সারারাত ইসির মেইন ফটকে কাটিয়ে দেন তারেক। বুধবার (৫ নভেম্বর) দ্বিতীয় দিনের মতো আমরণ অনশন শুরু করেন তিনি। যদি মৃত্যুও হয় তবুও দাবি না আদায় করা পযর্ন্ত অনশন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন আমজনতার এই নেতা।

দলটির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নান্নু ব্যাপারী বলেন, আমরা আমাদের দাবি আদায় না হওয়া পযর্ন্ত ইসির ফটক ছাড়বো না। আমরা সব কিছু পূরণ করা সত্ত্বেও আমাদের নিবন্ধন দেয়নি ইসি। যদি আমাদের মৃত্যু হয় তবুও আমরা ইসির ফটকে শুয়ে থাকবো।

তারেক বলেন, আমরণ অনশনের জন্য আমি একাই যথেষ্ট। আমার কেন্দ্রীয় কমিটির ১৪১ সদস্য আছে। সবাই এখানে আসলে বিষয়টি কেমন দেখায়। এখানে শক্তি প্রদর্শনের বিষয় নয়। আমার আমরণ অনশন সবাইকে বার্তা দেওয়ার জন্য। আমার দাবি আদায় না হওয়া পযর্ন্ত অনশন চলবে।

তিনি আরও বলেন, নিবন্ধনের বিষয়ে ইসিকে আগে বার বার বলেছি কিন্তু তাদের কোনো রেসপন্স নেই।

