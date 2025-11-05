তারেক রহমানের দলকে অবশ্যই নিবন্ধন দিতে হবে: রাশেদ খাঁন
তারেক রহমানের আন্দোলনকে যৌক্তিক দাবি করে তার ‘আমজনতার দল’কে নিবন্ধন দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন।
বুধবার (৫ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনের সামনে তারেক রহমানের আমরণ অনশনের প্রতি সংহতি জানিয়ে তিনি এ দাবি জানান।
রাশেদ খাঁন বলেন, রাজপথের লড়াকু সৈনিক ভারতীয় আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে যিনি সবসময় রাজপথে লড়াই করেছেন আপনাদের পরিচিত মুখ আমজনতা দলের সদস্য সচিব তারেক রহমান। তিনি প্রায় ২০ ঘণ্টা ধরে নির্বাচন কমিশনের মূল ফটকের সামনে তার দলের নিবন্ধনের দাবিতে অনশন করছেন। আমরা রাজপথে তার বিভিন্ন সময় আন্দোলন সংগ্রাম দেখেছি।
তিনি বলেন, গতকাল আমরা দেখেছি তিনটি দলকে নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে এনসিপি নিবন্ধন পেয়েছে, আমরা তাদের শুভকামনা জানাই। কিন্তু বাকি দুটি দল কীভাবে নিবন্ধন পেয়েছে সেটি নিয়ে প্রশ্ন আছে। আমরা মনে করি নিবন্ধন পাওয়ার ক্ষেত্রে এক নম্বর শর্ত হতে হবে রাজপথের সক্রিয়তা। কিন্তু এই সক্রিয়তা বিবেচনা না করে শুধু কমিটি দিয়েছে; বাসা-বাড়িকে অফিস হিসেবে দেখিয়ে তারা এই ছলে-বলে-কৌশলে নিবন্ধন পাবে সেটি আমরা কোনোভাবেই মানতে পারি না।
রাশেদ বলেন, আমরা দেখেছি ২৪ এর ডামি নির্বাচনের আগে কীভাবে বিএনএম, সুপ্রিম পার্টিসহ কয়েকটি দলকে ডিজিএফআইয়ের নির্দেশনায় নিবন্ধন দেওয়া হয়েছে। এর আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক করে আমরা অনুরোধ জানিয়েছিলাম এসব ভুঁইফোড় দলকে যারা আগে ডিজিএফআইয়ের মাধ্যমে নিবন্ধন পেয়েছে এদের নিবন্ধন অবশ্যই বাতিল করতে হবে। তাদের বাতিল (নিবন্ধন) করা হয়নি। উল্টো আমরা দেখলাম গণঅভ্যুত্থানের পরে রাজপথের সক্রিয় দলগুলোকে নিবন্ধন দেওয়া হয়নি।
আলোচিত ডেসটিনি গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ রফিকুল আমীনের গড়া ‘বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি’কে নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের এই নেতা বলেন, ডেসটিনি প্রায় ৪২ লাখ গ্রাহকের অর্থ আত্মসাৎ করেছিল। সেই দলও দেখলাম নিবন্ধন পেলো। আমার প্রশ্ন হলো এই দল কীভাবে নিবন্ধন পেলো? ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের আগে আমরা এই দলকে কখনোই রাজপথে আমরা দেখিনি। হঠাৎ করে জেল থেকে বের হলো। দল গঠন করলো, কমিটি দিলো। বাসাবাড়িকে অফিস হিসেবে দেখিয়ে দিলো। তারা নিবন্ধন পেলো। কিন্তু তারেক রহমান যাকে আপনারা সবাই চেনেন, রাজপথের জ্বালাময়ী বক্তব্য সবাই শুনেছেন, সবসময় সংগ্রাম করেছেন। তার দলকে নিবন্ধন দেওয়া হয়নি।
রাশেদ খাঁন বলেন, আমার ব্যক্তিগত জায়গা থেকে তারেক রহমানের সঙ্গে সংহতি জানানোর জন্য আমি এখানে এসেছি। এখন প্রধান নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে কথা বলবো। তিনি (তারেক রহমান) অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। প্রায় ২০ ঘণ্টার অধিক সময় তিনি পাড়ি দিয়েছেন। এখানে সারারাত তিনি শুয়েছিলেন। মশার কামড় খেয়েছেন। এইভাবে একজন রাজপথের সংগ্রামী নেতা তিনি রাস্তায় শুয়ে থাকবেন। আর নির্বাচন কমিশনার তারা কোনো মন্তব্য করবেন না সেটি হতে পারে না। তাদের মন্তব্য জানার জন্য, তারা কী ভাবছেন, কী করবেন সেটি জানার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে কথা বলবো।
এর আগে গতকাল নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, চূড়ান্ত পর্যালোচনা শেষে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (মার্ক্সবাদী), বাংলাদেশ আম জনগণ পার্টি নিবন্ধন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। এখন দাবি-আপত্তি চেয়ে আগামীকাল (বুধবার) পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে। এরপর দাবি-আপত্তি এলে তা নিষ্পত্তি করে চূড়ান্ত নিবন্ধন প্রদান করা হবে।
