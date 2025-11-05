৯৬ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে গণসংহতি আন্দোলন
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে ৯৬টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে গণসংহতি আন্দোলন। দলটির প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি লড়বেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৬ আসন থেকে। দুজন দুটি করে আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
বুধবার (৫ নভেম্বর) রাজধানীর হাতিরপুলে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে নতুন কমিটি ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হয়।
এরআগে, গত ২ নভেম্বর গণসংহতি আন্দোলনের ৫৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচিত করা হয়। যেখানে প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি এবং নির্বাহী সমন্বয়কারী হয়েছেন আবুল হাসান রুবেল।
অনুষ্ঠানে সাকি জানান, প্রগতিশীল, উদার মধ্যপন্থি দলগুলোকে নিয়ে জোট গঠনের চেষ্টা চলছে। গণতন্ত্র মঞ্চ ৩০০ আসনেই প্রার্থী দেবে। বিএনপির সঙ্গেও আলোচনা চলমান আছে।
নির্বাচনে প্রার্থীদের জামানতের পরিমাণ বাড়ানো ঠিক হয়নি মন্তব্য করে তিনি বলেন, এটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। জোটের প্রতীকে নির্বাচন করার সুযোগ থাকা উচিত ছিল।
গণসংহতি আন্দোলনের ঘোষণা করা প্রার্থীদের তালিকাটি হলো—
১. ব্রাহ্মণবাড়ি-৬: জোনায়েদ সাকি
২. পাবনা-৪ ও ঢাকা-১০: আবুল হাসান রুবেল
৩. ঢাকা-১২: তাসলিমা আখতার
৪. চট্টগ্রাম-৯: হাসান মারুফ রুমী
৫. বরিশাল-৫: দেওয়ান আব্দুর রশীদ নীলু
৬. নারায়ণগঞ্জ-৫: তরিকুল সুজন
৭. ঢাকা-৭: মনির উদ্দীন পাপ্পু
৮. ঢাকা-৩: বাচ্চু ভূঁইয়া
৯. পাবনা-২: জুলহাসনাইন বাবু
১০. রাজশাহী-২: অ্যাডভোকেট মুরাদ মোর্শেদ
১১. লালমনিরহাট-২ ও ৩: দীপক কুমার রায়
১২. টাঙ্গাইল-৬: আলিফ দেওয়ান
১৩. নাটোর-১: সেন্টু আলী
১৪. ময়মনসিংহ-১০: একেএম শামসুল আলম
১৫. রংপুর-২: মোফাখখারুল ইসলাম মুন
১৬. রংপুর-৩: তৌহিদুর রহমান
১৭. মৌলভীবাজার-৪: সৈয়দ সাইফুল ইসলাম
১৮. ময়মনসিংহ-৪: মোস্তাফিজুর রহমান রাজীব
১৯. নওগাঁ-৫: তোসাদ্দেক হোসাইন (সৈকত আরিফ)
২০. চট্টগ্রাম-৪: জাহিদুল আলম আল-জাহিদ
২১. চট্টগ্রাম-৬: নাসির উদ্দীন তালুকদার
২২. ঠাকুরগাঁও-২: আশরাফুল ইসলাম
২৩. ঢাকা-১: মিজানুর রহমান
২৪. খুলনা-২: মুনীর চৌধুরী সোহেল
২৫. রাজশাহী-৩: জুয়েল রানা
২৬. চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩: নুরুদ্দীন
২৭. খুলনা-১: অ্যাডভোকেট আজমল হোসেন
২৮. ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫: নাহিদা শাহান
২৯. পিরোজপুর-৩: অ্যাডভোকেট রিয়াজুল ইসলাম
৩০. ঢাকা-১৯: তানভীর আহমেদ
৩১. পঞ্চগড়-১: সাজেদুর রহমান সাজু
৩২. চট্টগ্রাম-৩: তাহসিন মাহমুদ
৩৩. ঢাকা-১৩: মনিরুল হুদা বাবন
৩৪. ঢাকা-২: আব্দুল জলিল
৩৫. চট্টগ্রাম-১১: সৈয়দ সালাহউদ্দীন শিমুল
৩৬. খুলনা-১: আল-আমিন শেখ
৩৭. লক্ষ্মীপুর-২: হাসান আল-মেহেদী
৩৮. কক্সবাজার-১: আরমানুল হক
৩৯. নারায়ণগঞ্জ-১: নাজমা বেগম
৪০. নারায়ণগঞ্জ-৪: জাহিদ সুজন
৪১. টাঙ্গাইল-৫: ফাতেমা রহমান বিথি
৪২. রাজশাহী-২: জিন্নাত আরা সুমু
৪৩. বরিশাল-১: সাকিবুল ইসলাম
৪৪. নীলফামারী-১: মহব্বত হোসেন মিলন
৪৫. ঢাকা-৮: রুবেল মিয়া (হিমু ভাই)
৪৬. নারায়ণগঞ্জ-৩: অঞ্জন দাস
৪৭. ঢাকা-৫: ময়েজ উদ্দীন
৪৮: কুষ্টিয়া-৩: এসএম ওয়াশিফ ফায়সাল
৪৯. নওগাঁ-৪: মোফাখখারুল ইসলাম মানিক
৫০. গাজীপুর-৬: আবু সাকের মোহাম্মদ জাকারিয়া
৫১. বগুড়া-৪: আব্দুর রশীদ
৫২. জয়পুরহাট-২: আরিফুল ইসলাম
৫৩. দিনাজপুর-৫: সুলতান মাহমুদ শিশির
৫৪. গাইবান্ধা-১: গোলাম মোস্তফা
৫৫. নাটোর-৪: তাহমিদা ইসলাম তানিয়া
৫৬. দিনাজপুর-৪: দ্বিজেন্দ্রনাথ রায়
৫৭. কুড়িগ্রাম-১: সাইফুর রহমান দুলাল
৫৮. কুড়িগ্রাম-২: রুস্তম আলী
৫৯. শরীয়তপুর-৩: বেলায়েত শিকদার
৬০. পাবনা-৫: আজহারুল ইসলাম
৬১. গাজীপুর-২: আমজাদ হোসেন
৬২. গাজীপুর-৩: অ্যাডভোকেট খালিদ সাইফুল্লাহ
৬৩. ঢাকা-১৪: এফএম নুরুল ইসলাম
৬৪. নীলফামারী-৩: প্রদীপ রায়
৬৫. মুন্সিগঞ্জ-৩: ইলিয়াস জামান
৬৬. ঢাকা-১৫: মাহবুব রতন
৬৭. কুমিল্লা-৬: ইমরাদ জুলকারনাইন ইমন
৬৮. মুন্সিগঞ্জ-২: বিপ্লব খান
৬৯. ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩: আবু রায়হান খান
৭০. ঢাকা-১৬: সাইফুল্লাহ সিদ্দিক রুমন
৭১. পটুয়াখালী-২: আমজাদ হোসেন
৭২. মৌলভীবাজার-৩: জুনেদ আহমেদ
৭৩. সাতক্ষীরা-৪: আলতাফ হোসেন
৭৪. ঝিনাইদহ-১: নজরুল ইসলাম
৭৫. ফেনী-২: কায়কোবাদ সাগর
৭৬. কুমিল্লা-৯: জহির রায়হান সাগর
৭৭. বান্দরবান-১: অ্যাডভোকেট রিপন চক্রবর্তী
৭৮. ঢাকা-৮: সেলিমুজ্জামান
৭৯. ফেনী-২: রিপন
৮০. চট্টগ্রাম-১০: অপূর্ব নাথ
৮১. জামালপুর-৬: কেরামত আলী
৮২. ঢাকা-৬: আবু বক্কর রিপন
৮৩. মানিকগঞ্জ-৩: অধ্যাপক আব্দুল কাদের
৮৪. ময়মনসিংহ-১১: খালেদ হোসাইন
৮৫. গাজীপুর-৪: জাহাঙ্গীর আলম পালোয়ান
৮৬. মাদারীপুর-২: রফিকুল ইসলাম রাসেল
৮৭. ঝালকাঠি-২: আবদুল কাদের খান
৮৮. রংপুর-৪: আব্দুল কাদের
৮৯. ময়মনসিংহ-৫: নজরুল ইসলাম সরকার
৯০. কিশোরগঞ্জ-৫: আল-আমীন রহমান
৯১. গাজীপুর-৫: লোকমান হোসেন
৯২. নড়াইল-১: রেক্সোনা পারভিন
৯৩. ঢাকা-১৮: অ্যাডভোকেট বিলকিস নাসিমা রহমান তুহিন
৯৪. চট্টগ্রাম-২ মিজানুর রহীম চৌধুরী
