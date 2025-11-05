  2. রাজনীতি

গণভোটের ‘সমঝোতামূলক রূপরেখা’ তৈরিতে কমিটি করলো জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:২০ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
নির্বাচনি কাঠামো, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণভোটের বিষয়ে একটি ‘সমঝোতামূলক রূপরেখা’ তৈরির লক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার জন্য কমিটি গঠন করেছে জামায়াত। দলের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহেরের নেতৃত্বে দুই সদস্যবিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বুধবার (৫ নভেম্বর) বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রচার বিভাগ এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, গতকাল ৪ নভেম্বর সন্ধ্যায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর আলোচনার পর জামায়াত আমির এই কমিটি গঠন করেন।

কমিটির সদস্যরা হলেন- সংগঠনের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মো. তাহের ও সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল ড. হামিদুর রহমান আযাদ।

