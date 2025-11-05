  2. রাজনীতি

এরশাদ উল্লাহর ওপর হামলার নিন্দা আমীর খসরুর

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক চট্টগ্রাম
প্রকাশিত: ০৮:৩২ পিএম, ০৫ নভেম্বর ২০২৫
এরশাদ উল্লাহর ওপর হামলার নিন্দা আমীর খসরুর
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী ও এরশাদ উল্লাহ/ছবি সংগৃহীত

চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক ও বোয়ালখালী (চট্টগ্রাম-৮) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহর ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে তদন্ত করে ঘটনার দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে।

গণসংযোগকালে প্রার্থীর ওপর হামলার ঘটনা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র হয়ে থাকতে পারে বলে মন্তব্য করেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

আরও পড়ুন
চট্টগ্রামে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী গণসংযোগকালে গুলিবিদ্ধ
চট্টগ্রামে এমপিপ্রার্থীর গণসংযোগে গুলি, বিএনপিকর্মী নিহত

বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় গণসংযোগের সময় নগরের পূর্ব বায়েজিদের চাইল্লাতলী এলাকায় সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহত হন এরশাদ উল্লাহ। এসময় আরও কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হন। এর মধ্যে সরওয়ার বাবলা নামে একজন নিহত হয়েছেন।

ঘটনার পরপরই নেতাকর্মীরা এরশাদ উল্লাহকে উদ্ধার করে দ্রুত স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানে তার চিকিৎসা চলছে।

এমআরএএইচ/বিএ/জিকেএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।