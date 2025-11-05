চট্টগ্রামে বিএনপির প্রার্থী গুলিবিদ্ধের ঘটনায় ফখরুলের উদ্বেগ

চট্টগ্রামে বিএনপির প্রার্থী গুলিবিদ্ধের ঘটনায় ফখরুলের উদ্বেগ
গণসংযোগকালে চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ও নগর বিএনপির আহ্বায়ক এরশাদ উল্লাহসহ কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।
বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি এ প্রতিক্রিয়া জানান। বিষয়টি সাংবাদিকদের নিশ্চিত করেছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
বিবৃতিতে মির্জা ফখরুল বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আওয়ামী স্বৈরশাসনের পতনের পর দুষ্কৃতকারীরা আবারও দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে নৈরাজ্যের মাধ্যমে ফায়দা লুটতে সক্রিয় হয়েছে। চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপির প্রার্থী এরশাদ উল্লাহসহ একাধিক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা সেই অপতৎপরতারই নির্মম প্রকাশ।
বিএনপি মহাসচিব বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে এবং আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করতেই এ ধরনের ঘটনার উদ্দেশ্য। এসব দুষ্কৃতকারীদের কঠোর হস্তে দমনের বিকল্প নেই।
গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ দেশের মানুষের জানমাল রক্ষায় দল, মত নির্বিশেষে সব শ্রেণি-পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। না হলে ওত পেতে থাকা দুষ্কৃতকারীরা মাথাচাড়া দিয়ে দেশের অস্তিত্ব বিপন্ন করতে মরিয়া হয়ে উঠবে।’
বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব মির্জুল ফখরুল হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান এবং গুলিতে আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন।
