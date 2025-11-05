যাত্রাবাড়ী ও ডেমরা থানা বিএনপির কমিটি ঘোষণা

যাত্রাবাড়ী ও ডেমরা থানা বিএনপির কমিটি ঘোষণা
ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির অন্তর্ভুক্ত যাত্রাবাড়ী ও ডেমরা থানা শাখা বিএনপির ৩১ সদস্যবিশিষ্ঠ কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। বুধবার (৫ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু ও সদস্যসচিব তানভীর আহমেদ রবিন দুটি কমিটি অনুমোদন করেন।
যাত্রাবাড়ী থানার কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয়েছে জামশেদুল আলম শ্যামলকে। যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে আছেন সোহেল আহমেদ খান, শিপন খান, সোহেল মাহমুদ, অধ্যাপক মাহবুব আলম, সালাউদ্দিন সালু, এহতেশাম উদ্দিন নকীব, সুমন আনসারী মনা, হামিদ মোল্লা, জাহাঙ্গীর হোসেন, জাকির হোসেন জিকু, আব্দুল কাদের, মনির হোসেন এবং হানিফ (বড়)।
এছাড়াও সদস্য হিসেবে আছেন বাদল সরদার, জাহেদ আল লতিফ খোকা, ইসহাক তালুকদার, জাহিদ হোসেন শিপলু, বাহার ফরাজী, সিরাজ-উ-দ্দৌলা খোকন, তারিকুল ইসলাম তারেক, ফেরদৌস আহমেদ রনি, ফারুকুজ্জামান মনজু, মাসুম দেওয়ান, আতিকুল হক, সৈয়দ আহমেদ, নাসিম বিন ফারুক মনির, আবদুর রহিম শিকদার, নাসর উদ্দীন নাছির, আনোয়ার হোসেন ভুট্টু, মাসুদ রানা হৃদয়।
ডেমরা থানা বিএনপির কমিটিতে আহ্বায়ক করা হয়েছে এস এম রেজা সেলিমকে (মো. সেলিম রেজা)। যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে আছেন আনিসুজ্জামান (জামান), হযরত আলী, কবির হোসেন খান, রফিকুল ইসলাম মানিক, খোরশেদ আলম, ইকবাল হোসেন, আক্তার হোসেন মোল্লা, আসাদুজ্জামান আশা, আফজাল হোসেন, মোস্তাফিজুর রহমান খোকন, আব্দুল বারেক, মিলন খন্দকার ও মোহাম্মদ অহিদুল ইসলাম (ওয়াহিদ)।
এছাড়াও সদস্য হিসেবে আছেন আব্দুল হাই পল্লব, শামসুল হক নীলু, মনির হোসেন খান, ফারুক আহমেদ (সাধু), ছিদ্দিক মিয়া, আহাদ উল্লাহ, শরিফ হোসেন, মনির হোসেন, মোস্তফা কামাল, আনোয়ার হোসেন, শরিফ হোসেন (সুজন), ওমর ফারুক, রফিক মিয়া, ইসমাইল মিয়া, এ বি পারভেজ, নুরুল হুদা এবং সুফিয়ান।
এমএইচএ/এমআইএইচএস