  2. রাজনীতি

বিএনপি-জামায়াত যে কারও সঙ্গে জোট হতে পারে: নাসীরুদ্দীন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৬ পিএম, ০৬ নভেম্বর ২০২৫
বিএনপি-জামায়াত যে কারও সঙ্গে জোট হতে পারে: নাসীরুদ্দীন
সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য দেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী/জাগো নিউজ

বিএনপি-জামায়াত যে কারও সঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জোট হতে পারে বলে জানিয়েছেন দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী।

তিনি বলেন, ‘বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশ একটি সংকটকালীন মুহূর্তে রয়েছে। সেই জায়গায় বিএনপি ও জামায়াত যদি সংস্কার প্রক্রিয়াগুলো নিয়ে এক জায়গায় আসে এবং তা ভবিষ্যতে বাস্তবায়ন করবে- এই প্রতিশ্রুতি দেয়, তাহলে বিএনপি অথবা জামায়াত যে কারও সঙ্গে আমাদের জোট হতে পারে।’

বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় এনসিপির অস্থায়ী কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নাসীরুদ্দীন এসব কথা বলেন। সেই সঙ্গে তিনি জানান, তাদের দাবি অনুযায়ী বিচার ও সংস্কারের প্রাথমিক শর্ত যদি পূরণ না হয়, তাহলে তারা কারও সঙ্গে জোটে যাবেন না।

আরও পড়ুন
বিএনপি বিরোধী দল হিসেবে ব্যর্থ, সরকারি দল হিসেবে কীভাবে সফল হবে
এনসিপির মনোনয়ন ফরম বিক্রি শুরু

এনসিপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রধান নাসীরুদ্দীন বলেন, সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে এনসিপি মনোনয়নের জন্য আবেদন ফরম বিতরণ শুরু করেছে। প্রতিটি ফরমের মূল্য ধরা হয়েছে ১০ হাজার টাকা। তবে জুলাই যোদ্ধা ও নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য তা দুই হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত মনোনয়ন যাচাই-বাছাই এবং ১৫ নভেম্বর দলের প্রাথমিক মনোনয়ন ঘোষণা করা হবে।

এনএস/একিউএফ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।