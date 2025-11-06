ঢাকা-১৬ আসনে আমিনুল হক মনোনীত: পল্লবী–রূপনগরে বিএনপির আনন্দ মিছিল
ঢাকা-১৬ আসনে বিএনপির সংসদ সদস্য প্রার্থী হিসেবে ঢাকা মহানগর উত্তর বিএনপির আহ্বায়ক আমিনুল হককে মনোনীত করায় বৃহস্পতিবার বিকেলে পল্লবী–রূপনগর এলাকায় আনন্দ মিছিল করেছে স্থানীয় বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা।
বিকেল সাড়ে ৩টা থেকে শুরু হয়ে প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে চলা এ মিছিলে নেতাকর্মীদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। আয়োজক সূত্রে জানা গেছে, ঘরোয়া মোড় এলাকায় মিছিল শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ হয়।
মিছিলটি মিরপুর-১২ এলাকা থেকে শুরু হয়ে মিরপুর-১১, মিরপুর-১০, মিরপুর-৬ কাঁচাবাজার, মিরপুর-৭, মিল্কভিটা মোড়, রূপনগর আবাসিক এলাকা, দুয়ারীপাড়া হয়ে ইস্টার্ন হাউজিং ঘরোয়া মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
স্থানীয় বিএনপি নেতারা জানান, কেন্দ্রীয়ভাবে প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই এলাকাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। তরুণ কর্মীদের স্লোগান ও ব্যানার–ফেস্টুনে ঘরোয়া মোড়ের চারপাশ সেজে ওঠে নীল–সাদার রঙে।
পল্লবী থানা বিএনপির এক নেতা বলেন, আমাদের প্রার্থী আমিনুল হক জনগণের পরীক্ষিত নেতা। আজকের এই উপস্থিতি প্রমাণ করছে—ঢাকা-১৬ আসনে ধানের শীষের জয় অবশ্যম্ভাবী।
মিছিল চলাকালে পল্লবী–রূপনগর প্রধান সড়কে কিছু সময়ের জন্য যানজট সৃষ্টি হয়। তবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল বলে জানিয়েছে স্থানীয় সূত্র।
