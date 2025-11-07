জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনায় বিএনপি–জামায়াত

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে আলোচনায় বিএনপি–জামায়াত
জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে মতৈক্যে পৌঁছাতে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের।
বিএনপি ও জামায়াত–দুই দলের ঘনিষ্ঠ সূত্র জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠকের আগে এই ফোনালাপ হয়।
বৈঠকে মির্জা ফখরুল বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতাদের অবগত করেন এবং জানান, জামায়াতের প্রস্তাবটি তিনি দলের মধ্যে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত জানাবেন।
