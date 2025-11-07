চট্টগ্রামে এরশাদ উল্লাহর ওপর হামলার প্রতিবাদে সমাবেশ
চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক ও চট্টগ্রাম-৮ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী এরশাদ উল্লাহ নির্বাচনী গণসংযোগকালীন সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির কার্যালয় নাসিমন ভবনের দলীয় চত্বরে এ সমাবেশ হয়।
সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম বিভাগীয় বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ব্যারিস্টার মীর মো. হেলাল উদ্দিন বলেন, চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক ও চট্টগ্রাম-৮ আসনের ধানের শীষের প্রার্থী এরশাদ উল্লাহ’র ওপর নির্বাচনী গণসংযোগকালীন যে সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে, তা জাতীয় নির্বাচন বিলম্বিত করার গভীর ষড়যন্ত্র ও গণতন্ত্রবিরোধী অপতৎপরতার নির্মম বহিঃপ্রকাশ। এ ধরনের হামলা কেবল একজন প্রার্থী বা দলের ওপর নয়- এটি সমগ্র জাতির গণতান্ত্রিক অধিকারকে পদদলিত করার চেষ্টা।
তিনি আরও বলেন, দেশের মানুষ আর ভয় পায় না। নির্যাতন, হামলা, গুম, মামলা দিয়েও বিএনপিকে স্তব্ধ করা যাবে না। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে প্রশাসনকে কঠোর হতে হবে এবং নির্বাচনকে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ করার পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
প্রতিবাদ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মো. মিয়া ভোলা। উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ আজিজ, সৈয়দ আজম উদ্দিন, এডভোকেট আব্দুস সাত্তার, এস এম সাইফুল ইসলাম, কাজী বেলাল উদ্দিন, শফিকুর রহমান স্বপন, হারুন জামান, শাহ আলম, আর ইউ চৌধুরী শাহীন, শওকত আজম খাজা, ইয়াসিন চৌধুরী লিটন, আহমেদুল আলম রাসেল, শিহাব উদ্দিন মোবিন, মঞ্জুরুল আলম মঞ্জু।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির সদস্যবৃন্দ— এস এম আবুল ফয়েজ, আবুল হাশেম, মুজিবুল হক, মোরশেদুল আলম, কামরুল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন লিপু, মোশারফ হোসেন ডিপটি, এ কে খান, গাজী আইয়ুব, হানিফ সওদাগর, মোহাম্মদ আজম চট্টগ্রাম মহানগর যুবদলের মোশাররফ হোসেন দিপ্তী, মোহাম্মদ শাহেদ, মহিলা দলের মনোয়ারা বেগম মনি, জেলী চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক দলের বেলায়েত হোসেন বুলু, জমির উদ্দিন নাহিদ,ছাত্র দলের সাইফুল আলম, শরিফুল ইসলাম তুহিন সহ অনেকে।
