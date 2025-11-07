  2. রাজনীতি

সংসদ ছাড়া গণভোট আয়োজনের সুযোগ নেই: ব্যারিস্টার অসীম

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৭ এএম, ০৭ নভেম্বর ২০২৫
ঢাকা–১০ আসনের ভোটারদের ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানাতে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি করেছে একদল আইনজীবী। বৃহস্পতিবার দুপুরে এলিফ্যান্ট রোডের বাটা সিগন্যাল থেকে শুরু হওয়া এ কর্মসূচি সিটি কলেজের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন বিএনপির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার নাসির উদ্দিন আহমেদ অসীম। তিনি বলেন, সংসদ ছাড়া গণভোট আয়োজনের কোনো সুযোগ নেই। যারা সংসদকে পাশ কাটিয়ে গণভোটের কথা বলছেন, তারা রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল কাজ করছেন।

ব্যারিস্টার অসীমের দাবি, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ভন্ডুল করার লক্ষ্যেই একটি মহল নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তার ভাষায়, গণভোটের দাবি এখন মূলত নির্বাচনের আগেই বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা।

গণসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়া আইনজীবীরা লিফলেট বিতরণের পাশাপাশি স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলেন এবং বিএনপির প্রতীক ধানের শীষে ভোট চাওয়ার আহ্বান জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বার অ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন সিনিয়র সদস্য ও বিএনপি–সমর্থিত আইনজীবী ফোরামের নেতারা।

